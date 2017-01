Le reazioni del mondo tecnologico al decreto anti-immigrazione di Trump

C'è stato un fortissimo "No" che si è elevato dalle grandi società tecnologiche in risposta al divieto di ingresso negli Stati Uniti per i rifugiati di alcuni paesi del mondo voluto dal nuovo Presidente USA Donald Trump. Nel "No" vengono espresse preoccupazioni, critiche e unità nei confronti di un obbligo considerato da molti "non-americano". Per tutto il week-end i CEO di parecchie compagnie del settore tecnologico, come Google, Apple, Facebook e Airnbnb, hanno condiviso un tentativo di opposizione quasi del tutto unanime nei confronti del nuovo decreto anti-immigrazione di Trump. Alcune compagnie hanno addirittura emesso vaste donazioni a favore della American Civil Liberties Union per favorire l'opposizione nei confronti del decreto, altre offriranno assistenza legale gratuita agli impiegati coinvolti nel ban dei rifugiati. Nella galleria di seguito le reazioni dei vari esponenti del mondo geek.