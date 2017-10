Facebook ed Instagram down in tutto il mondo per due ore, anche voi ne avete risentito?

Facebook e Instagram down. I due social network più usati sono stati irraggiungibili ed inutilizzabili per più di due ore in tutto il mondo; queste le notizie apparse su Twitter dopo che alcuni fra i 2 miliardi di utenti, nel tentativo di aggiornare il propio feed, si sono ritrovati una semplice pagina bianca ed un messaggio di errore.

Il colosso americano, che si è subito scusata per l'inconveniente, ha dichiarato che la causa del problema è stato un disservizio nelle reti ed immediatamente si è attivata per risolvere il problema. Su Down Detector possiamo vedere che il down è iniziato poco dopo le 16 italiane, con un picco massimo di oltre 12000 report sul sito. Sembra strano che un colosso del calibro di Facebook si ritrovi per un semplice disservizio impreparato al punto da rimanere offline per cosi tanto tempo, tuttavia quando si devono gestire miliardi di interazioni l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.