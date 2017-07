Amazon Prime Day 2017 da record, superati anche Black Friday e Cyber Monday

Amazon ha annunciato alla stampa internazionale che il Prime Day 2017 è stato il singolo giorno di vendite più proficuo della storia della compagnia, con un fatturato superiore rispetto a quanto garantito dai passati Black Friday. Grazie al periodo promozionale durato 30 ore, con sconti su tutte le categorie di prodotti, Amazon ha generato un fatturato stimato (dalle società d'analisi Cowen & Co. e JPMorgan Chase & Co.) di circa 1 miliardo di dollari.

Si tratta di un valore pari al triplo rispetto a quanto raccolto l'anno scorso e che supera qualsiasi iniziativa organizzata in precedenza dalla compagnia per quanto riguarda i guadagni sulla singola giornata. In relazione all'anno scorso il Prime Day ha beneficiato delle sei ore aggiuntive di sconti concesse in tutto il mondo, con una crescita su base annua che però è stata in percentuale ben maggiore, pari a circa il 60% del fatturato in più con la singola iniziativa.

Il Prime Day ha naturalmente aumentato anche il flusso di nuovi iscritti al programma Prime, che negli States costa ben 99 dollari annui mentre da noi si ferma a 19 Euro con benefici differenti. In un comunicato Amazon fa sapere che "decine di milioni" di utenti Prime hanno fatto almeno un acquisto durante l'ultimo periodo di sconti, un numero che aumenta del 50% rispetto al Prime Day del 2016. L'iniziativa ha sostanzialmente lo scopo di fidelizzare nuovi clienti.

I grossi sconti sono infatti una succulenta esca estiva per spingere i clienti ad attivare (gratuitamente per 30 giorni) l'abbonamento Prime. Una volta finito il periodo di prova l'utente può decidere se fidelizzarsi al servizio, scegliendo di pagare l'abbonamento, o se smettere. È probabile che molti prodotti siano stati proposti in perdita per l'e-commerce durante le 30 ore dell'evento, ma la cifra potrebbe essere facilmente ripagata nel lungo periodo grazie ai nuovi utenti acquisiti.

Fidelizzare il cliente diventa di anno in anno una sfida sempre più pressante e complessa, soprattutto considerando i tanti negozi online che nascono (e muoiono) proponendo prezzi estremamente bassi e quasi al limite dell'illegale. Amazon ha dimostrato di avere una formula vincente anche contro i "VAT Player", ed è chiaro che molti utenti stanno continuando a preferire la qualità e i benefici del Prime ai prezzi talvolta più invitanti delle alternative.