Amazon presenta Chime, il primo servizio di videoconferenza che sfida Skype

Skype ha un nuovo avversario. Dopo Google Hangouts ed Apple Facetime ecco giungere sul mercato dei servizi di videoconferenze anche Amazon. Sì avete capito bene, proprio il colosso delle vendite online ha deciso di esporsi anche nelle chat di gruppo e nelle videochiamate presentando ufficialmente il suo nuovo servizio Chime. La sua principale caratteristica sarà quella di permette agli utenti di videochiamare i propri amici, di chattare con essi sia a livello lavorativo che familiare ed il tutto potrà essere effettuato sia tramite la piattaforma desktop, Mac o Windows che si voglia, ma anche e soprattutto via mobile con Android e iOS.

L'azienda, durante la presentazione, ha voluto ribadire le aspettative del suo Chime. Soprattutto ha dichiarato come tutti gli utenti aziendali, ossia sottoscrivendo un abbonamento Pro, potranno usufruire di numerosi vantaggi in seno all'intera piattaforma. Sì perché grazie al pagamento di 15$ al mese sarà possibile realizzare videoconferenze fino ad un massimo di ben 100 partecipanti con la possibilità di programmare la conferenza ma anche registrarla completamente sia audio che video.

Amazon Chime è comunque disponibile anche per un utilizzo meno Pro in maniera del tutto gratuita. In questo caso sarà possibile utilizzare la chat e le video conferenze al massimo tra due utenti. Pagando invece la somma di 2.50$ al mese alcune limitazioni saranno eliminate come la possibilità di condividere lo schermo o accedere ad una rubrica aziendale. Certo la limitazione a soli due utenti del piano base potrebbe rendere decisamente meno appetibile Amazon Chime rispetto alla concorrenza anche se in mobilità tale restrizione potrebbe non essere poi così deleteria.

La sicurezza in Amazon Chime è assicurata dalla crittografia a 256-bit, la stessa che viene utilizzata dal colosso americano anche per suoi altri Web Services. Oltretutto la piattaforma vanta anche la tecnologia a banda larga e da non sottovalutare la cancellazione del rumore per l'audio che dunque potrà risultare più chiaro e di migliore qualità durante le videoconferenze. Come detto Amazon Chime può essere scaricata su ogni tipo di piattaforma e sistema operativo. E' dunque già disponibile per Windows ma anche per Mac e può essere scaricata anche sugli smartphone con Android e con iOS.