Token Ring: un anello per sbloccarli tutti

Token presenta il suo primo prodotto in assoluto: si chiama Token Ring ed è un curioso dispositivo wearable per facilitarci le procedure di identificazione, accesso e pagamenti che effettuiamo magari anche più volte al giorno.

Sostanzialmente si tratta di un anello dotato di sensore per le impronte digitali nella parte interna, che sia attiva nel momento in cui lo si infila e si disattiva quando viene tolto; paragonabile ad un badge evoluto offre varie possibilità di utilizzo: sbloccare il tornello della metropolitana, aprire la serrature di casa o della propria auto, accedere al computer ed effettuare pagamenti, il tutto tramite gesture e tecnologia contactless.

L'anello può essere interfacciato praticamente con qualsiasi dispositivo Bluetooth e NFC, ovviamente, vista la poca diffusione dell'accessorio, i sistemi che ad oggi possono essere comandati sono pochi, però questa tecnologia, e soprattutto l'originale idea, ha sicuramente un grande futuro davanti a se.

Per il momento Token si è concentrata a consolidare la propria posizione con i servizi contactless offerti da Mastercard, Microsoft e Visa, nomi di prim'ordine con cui iniziare, il Token Ring quindi è già perfettamente utilizzabile con i sistemi di questi produttori.

Per quanto riguarda la parte tecnica l'anello è disponibile in sei diverse taglie e include una batteria che può durare fino a 6 settimane. Si carica tramite ricarica induttiva e può essere programmato per funzionare anche con control gesture; per il suo utilizzo non c'è bisogno dell'accoppiamento con ad esempio uno smartphone come avviene per Android Pay o Apple Pay, è completamente indipendente ovviamente previa programmazione attraverso l'applicazione dedicata, disponibile per iOS e Android.

L'anello costa 249 $ nella versione base con il preordine e dovrebbe essere disponibile entro la fine di dicembre, disponibili anche le versioni che includono gli accessori DoorLock e CarLock, per poter comandare rispettivamente porta di casa e portiera della propria auto, per i quali si arriva a 345 $.