Crescono gli smartwatch mentre calano i braccialetti fitness

Continua la diffusione dei dispositivi wearables da polso, ma sono gli smartwatch a caratterizzare la dinamica positiva di mercato più che i tradizionali braccialetti fitness. Questi ultimi prodotti, stando ai dati pubblicati da Canalys, sono in contrazione del 7% nel corso del primo trimestre 2017 ed è questo il primo calo nelle vendite registrato da questi dispositivi.

Tutte le aziende coinvolte direttamente nella produzione di braccialetti fitness hanno registrato un calo nelle vendite; per alcuni di essi c'è stato un bilanciamento portato dall'incremento nelle vendite di soluzioni smartwatch ma per i produttori meno impegnati in questo ambito il calo è rimasto più consistente. Spicca in questo Fitbit, che ha registrato un calo nelle vendite di circa il 30%.

In crescita sono le vendite di smartwatch, capaci di catturare circa il 40% del totale di mercato dei sistemi wearables. Parliamo di circa 6 milioni di pezzi venduti nel corso dei primi 3 mesi del 2017, contro i 9 milioni di braccialetti fitness dello stesso periodo. I consumatori sembrano essersi progressivamente indirizzati verso le proposte smartwatch, capaci di offrire superiori funzionalità rispetto ai tradizionali braccialetti fitness.

D'altro canto superiore complessità non è sempre sinonimo di migliore esperienza d'uso: la maggior parte degli smartwatch in commercio opera ancora come una sorta di appendice del proprio smartphone, vivendo in simbiosi con quest'ultimo senza riuscire a sviluppare precise modalità di utilizzo che spicchino per indipendenza.

L'ambito sport e attività all'aperto è quello che al momento attuale può rappresentare uno spazio di utilizzo preferenziale per gli smartwatch, espandendo le modalità di utilizzo tipiche degli orologi GPS con funzionalità legate alla notifica. L'integrazione di sensori di rilevazione del battito cardiaco, di GPS e in alcuni casi di funzionalità di trasmissione dati via LTE rende questi prodotti molto interessanti per quanto ancora vittime di un'autonomia di funzionamento con batteria che non è l'ideale.