ZTE Axon M, il primo smartphone con schermo ripiegabile sul mercato?

La prossima rivoluzione nel mondo mobile sarà rappresentata dagli schermi ripiegabili o flessibili. ZTE sembra intenzionata a lanciare sul mercato un prodotto che sarà tra i primi a possedere uno schermo ripiegabile, come rivelato dalla FCC statunitense.

L'ente preposto alla certificazione delle apparecchiature di comunicazione ha infatti svelato alcuni documenti riguardo lo ZTE Axon M (nome in codice Axon Multy), smartphone che dovrebbe possedere un design ripiegabile. Questo tipo di design non è del tutto nuovo, con Nokia che aveva presentato diversi telefoni della serie Communicator con questa caratteristica, seppure in chiave ovviamente differente.

Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,8 pollici quando il dispositivo è aperto, il che porterebbe l'Axon M a essere collocato a metà tra uno smartphone e un tablet. Sotto la scocca dovrebbero trovare posto uno Snapdragon 820, 4 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna, una fotocamera con sensore da 20 megapixel e una batteria da 3120 mAh. Lo schema pubblicato dalla FCC mostra anche la presenza dello standard NFC.

La presentazione è prevista per il 17 ottobre, come scrive NextPowerUp, ma non è certa la commercializzazione dell'Axon M sul nostro mercato.