YouTube Go ufficiale. Ecco l'APK per vedere i video anche offline

Durante il mese di settembre dello scorso anno avevamo visto l'annuncio da parte di Google di una nuova applicazione che avrebbe permesso a tutti gli utenti di salvare i video su YouTube e di visionarli poi successivamente anche senza una connessione internet. YouTube Go, questo il nome della nuova applicazione, è stata resa disponibile in India ed è dunque possibile per tutti installare l'APK provando la novità di Google.

Sì perché sappiamo bene che negli smartphone Android è possibile installare ogni tipo di applicazione proveniente anche da fuori il Play Store dando il permesso al dispositivo mobile. In questo caso il rilascio in India di YouTube Go ha permesso di estrapolare il file APK che potrà quindi essere installato in ogni smartphone. Una volta posta in essere sarà possibile entrare nell'applicazione dove l'utente potrà navigare tra i vari video della piattaforma ed una volta scelto utilizzare il pulsante apposito per scaricare l'intero filmato. Si potrà scegliere tra due opzioni, ossia scaricarlo in qualità Standard o in qualità Bassa, in entrambi i casi l'applicazione visualizzerà la dimensione del video e darà anche la possibilità di visionarlo in anteprima.

Una volta scaricato il video sarà presente nella sezione Saved e qui sarà possibile riattivarlo anche senza una connessione internet attiva visto che il video sarà stato scaricato direttamente nella memoria dello smartphone. Niente di più facile. Google in questo caso ha voluto anche fare qualcosa in più visto che nella sezione dei video salvati è presente il pulsante "Riceive" che permette all'utente di ricevere video da altri utenti nelle vicinanze.

Al momento l'applicazione non possiede il supporto a tutte le lingue ma è chiaramente presente l'Inglese. In fase di installazione potrebbe essere richiesto il proprio numero di telefono per la classica verifica dell'account mentre in automatico l'applicazione si connetterà al proprio account di YouTube. Chiaramente per l'installazione basterà scaricare il file APK, permettere allo smartphone di installare app di terze parti al di fuori del Play Store e seguire le indicazioni solite per l'installazione.