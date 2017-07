Xiaomi annuncia la MIUI 9, un aggiornamento minore della sua ROM

Dopo lunghe attese e voci di corridoio, Xiaomi ha presentato la nuova MIUI 9. La nuova versione della ROM con cui è nato il produttore cinese nel 2010 non porta con sé grandi stravolgimenti, ma un affinamento di quanto visto con la MIUI 8 e un'attenzione particolare alle prestazioni.

La MIUI 9 si concentra soprattutto sulla riduzione dei tempi di caricamento, sia all'avvio del terminale che all'avvio delle applicazioni, e concede molte attenzioni anche allo scheduler. L'azienda afferma infatti che lo scheduler del kernel è stato rivisto per dare la massima priorità all'applicazione in uso, in modo da garantire maggiori fluidità e velocità. Ci sono novità anche sul fronte del riscontro tattile (haptic feedback), che è stato rivisto e dovrebbe ora essere più gradevole.

Oltre ai nuovi sfondi, Xiaomi ha presentato anche un nuovo tema predefinitoe tre nuovi temi scaricabili da negozio di temi integrato nella ROM. Sono state riviste anche le icone di sistema, che ora appaiono più moderne.

Xiaomi ha presentato anche il suo nuovo assistente, chiamato - con molta fantasia - Smart Assistant. Si tratta di un assistente che permette di effettuare ricerche tra applicazioni, note, immagini e altro. Nel perseguire questa strada di maggiore integrazione e di assistenza intelligente all'utente, l'azienda ha anche introdotto un suggeritore di applicazioni (denominato Smart Launcher) che si attiva nelle conversazioni all'interno delle applicazioni di messaggistica, permettendo quindi di accedere - a titolo di esempio - alle mappe nel momento in cui viene rilevato un indirizzo all'interno di un messaggio.

Interessante è l'implementazione di un motore di ricerca che permette di ricercare persone o luoghi specifici all'interno delle immagini scattate. È quindi possibile ricercare le immagini con parole chiave, dunque una ricerca per "gatto" dovrebbe restituire tutte le foto presenti nell'archivio con dei gatti.

Con la MIUI 9 arriva anche la possibilità di utilizzare più applicazioni in contemporanea tramite una modalità multi-finestra che permette di eseguire due applicazioni assieme dividendo in due lo schermo.

Molte delle funzionalità avanzate sono al momento limitate al solo mercato cinese e non è noto se e quando supereranno i confini della nazione orientale. Xiaomi, pur non portando novità di grande portata, ha però introdotto miglioramenti che dovrebbero migliorare sostanzialmente l'esperienza utente e andare soprattutto a colmare le lacune prestazionali cui la ROM è stata soggetta con l'aumentare delle funzionalità.