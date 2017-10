Vodafone, prima connessione dati 5G in Italia

Vodafone ha annunciato di aver effettuato a Milano la prima connessione dati in 5G in Italia, nell'ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G per la città metropolitana di Milano, ha utilizzato la banda di frequenze 3.7-3.8 GHz, messe a disposizione dal Mise.

La connessione dati 5G è stata realizzata attraverso un’antenna localizzata presso il Vodafone Village di Milano, che rappresenta la prima installazione del piano di copertura previsto. Vodafone si è avvalsa della collaborazione tecnica di Huawei, la quale ha messo a disposizione l'apparato radio basato su tecnologia "Massive MIMO".

Vodafone parla di "test live", per cui sono stati utilizzati prototipi di apparati di rete 5G, conformi allo stato corrente dello standard 3GPP, tra cui la tecnologia "Massive MIMO" che consente di incrementare sia la capacità che la copertura.

Durante il test è stato possibile apprezzare le performance della rete 5G raggiungendo velocità di download superiori a 2,7 Gigabit al Secondo, con latenza di poco superiore al millisecondo.

Altri dettagli si trovano in questa news.