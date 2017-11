Skype Lite: disponibile anche in Italia la nuova versione ''leggera'' di Microsoft

Presentata durante lo scorso mese di febbraio arriva anche in Italia ma solo per gli utenti Android, almeno al momento. Parliamo di Skype Lite ossia della versione alleggerita del client di messaggistica realizzato da Microsoft ed inizialmente conosciuto come Skype Mingo. In questo caso a distanza di nove mesi dalla sua prima versione rilasciata solo per l'India, Skype Lite, approda anche nel nostro paese permettendo a tutti gli utenti con uno smartphone Android di installarla ed utilizzarla anche su reti a bassa velocità o con smartphone entry level.

L'obbiettivo di Microsoft era proprio questo: permettere anche a paesi in via di sviluppo con problematiche sulla rete internet di poter comunque comunicare con Skype. In questo caso l'azienda di Redmond ha deciso di rilasciare la sua versione "alleggerita" del client di messaggistica anche per altri paesi permettendo dunque ad utenti con smartphone non proprio di ultima generazione di utilizzare l'applicazione senza rallentamenti o malfunzionamenti di sorta.

L'applicazione rilasciata risulta decisamente leggera e con un peso di soli 17MB è stata ottimizzata per essere usata anche sotto rete 2G, su device "low cost" e soprattutto impattando il meno possibile sulla batteria del device. A livello pratico Skype Lite permetterà di comunicare con i propri contatti tramite le classiche chat o anche messaggi individuali. In questo caso, infatti, oltre a supportare otto lingue diverse, gli sviluppatori hanno delineato una parte dell'app anche per permettere di visualizzare e rispondere ai classici messaggi SMS. Interessante anche la possibilità tramite alcune schermate di tenere sempre sotto controllo il consumo del traffico dati nonché la possibilità di porre un tema più scuro per un risparmio energetico su display a matrice AMOLED.