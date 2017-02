Microsoft annuncia Skype Lite. La nuova app per Android leggera e funzionale

L'azienda di Redmond ha rilasciato ufficialmente una nuova applicazione per gestire la sua piattaforma di messaggistica. Skype Lite permetterà di essere utilizzato su smartphone Android in modo semplice, veloce e leggero. Ecco come.

Microsoft ha rilasciato il nuovo Skype Lite per Android. La nuova applicazione realizzata in parallelo alla ufficiale già presente da tempo per gli utenti mobile permetterà di gestire la piattaforma di messaggistica in modo più veloce e semplice ma soprattutto non appesantendo lo smartphone su cui sarà installata. I suoi soli 13mb di memoria occupati alla installazione fanno capire come tale applicazione sia stata frutto di un progetto importante per Microsoft soprattutto per un utilizzo nei paesi più disagiati.

Con Skype Lite si potrà comunicare con i propri contatti tramite lo smartphone Android con chat o messaggi comuni. Sì perché la nuova applicazione, oltre a supportare oltre otto linguaggi, è stata realizzata per leggere e rispondere ai messaggi SMS oltre a quelli classici di chat. Possiede anche una schermata per tenere sempre sotto controllo il consumo dei dati e presente anche il supporto ad un insieme di API specifiche per le autorità indiane.

Grafica in linea con le altre applicazione di Skype anche se con semplificazioni in termini di interfaccia che comunque possiede il Material Design e le funzionalità standard tranne le emoji animate. Sarà possibile per l'utente anche impostare un tema più scuro (dark) al posto del classico di default permettendo negli smartphone con display AMOLED di risparmiare anche da un punto di vista energetico. Per l'installazione dell'applicazione è possibile scaricare l'APK ed installarla manualmente perché sembra che al momento sia disponibili direttamente sul Play Store solo per l'India.