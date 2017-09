Samsung Pay in Italia dagli inizi del 2018. Pronta la sfida con Apple Pay

Dai primi mesi del prossimo anno 2018 anche Samsung permetterà di pagare con lo smartphone. E' ufficiale, infatti, l'arrivo anche in Italia di Samsung Pay. il servizio di pagamento elettronico dell'azienda sudcoreana capace di rendere ancora più smart il telefono. In questo caso il nuovo sistema vedrà la luce secondo le ultime previsioni già nei primi mesi del 2018 pronto a sfidare tutte le altre piattaforma come Apple Pay ma anche PayPal.

Samsung Pay funziona in modo quanto mai simile proprio ad Apple Pay visto che permette di pagare un determinato acquisto in un negozio fisico come anche online grazie all'avvicinamento dello smartphone compatibile nel primo caso o grazie all'inserimento del proprio account di Samsung Pay nel secondo caso. Con il pagamento tramite smartphone è palese come gli utenti potranno ottenere un sistema dotato di tecnologia NFC che grazie alla comunicazione con un POS specifico garantirà la massima sicurezza nelle transazioni senza soprattutto dover ogni volta estrarre il proprio portafoglio e dunque avere la necessità di digitare anche il PIN della carta o del proprio bancomat.

A differenza però dall'attuale sistema di pagamento di Apple, il Samsung Pay, garantirà un vantaggio ossia la compatibilità con la tecnologia MST ossia la Magnetic Secure Trasmission. Questo non è altro che un sistema di simulazione della classica trasmissione magnetica che avviene tramite i POS durante i tradizionali pagamenti con carta di credito. Il vantaggio in questo caso è la compatibilità con tutti i dispositivi POS, anche quelli vecchi, che sicuramente sono più diffusi nel nostro paese e che dunque garantiranno l'accettazione di Samsung Pay sin da subito senza alcuna esclusione a differenza di Apple Pay che invece necessità di un POS con NFC.

Ricordiamo che Samsung Pay al momento è compatibile con il nuovo Galaxy Note 8, Galaxy S8 e S8+, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Active, Galaxy S6 ma anche con gli smartwatch Gear S2 (versione con NFC) e Gear S3.