Apple Pay è ufficiale anche in Italia. Il sistema di pagamento arriverà con Unicredit, Carrefour Banca e Boon

Apple Pay è ufficialmente in arrivo in Italia. L'azienda di Cupertino ha reso disponibile sul sito italiano la pagina ufficiale del sistema di pagamento digitale non dichiarandone una data ufficiale ma ponendo la scritta "In arrivo", sintomo che l'attivazione di Apple Pay dovrebbe essere ormai questione di settimane. Al momento le banche che hanno aderito al nuovo sistema di pagamento sono Unicredit, Carrefour Banca e Boon mentre tutti gli utenti possessori di carta Visa e Mastercard potranno registrare nel portale le proprie carte per poterle utilizzare direttamente con Apple Pay.

Tutti gli utenti con iPhone, Apple Watch o iPad dunque potranno in un futuro quanto mai prossimo pagare i propri acquisti negli esercizi predisposti direttamente con Apple Pay senza dover più tirare fuori il proprio portafoglio fisicamente. Sì, perché il sistema digitale permette non solo di realizzare acquisti online ma anche e soprattutto nei negozi fisici appoggiando o avvicinando il proprio dispositivo tecnologico al POS con chip NFC predisposto.

Con le carte Visa e Mastercard sarà possibile utilizzare Apple Pay previa registrazione della carta nel sistema ideato dall'azienda di Tim Cook. Oltre alle carte, come detto, sarà possibile attivare Apple Pay per tutti i clienti di Unicredit, Carrefour Banca e Boon. Un arrivo, quello di Apple Pay, che si vociferava da tempo e che aveva visto nelle scorse settimane l'attivazione di alcune pagine fantasma proprio sul sito Apple e proprio sulle spiegazioni del sistema di pagamento.

Al momento ricordiamo come Apple Pay sia fortemente diffuso negli Stati Uniti d'America e venga utilizzato anche in Europa, nei paesi come la Francia, la Spagna, Russia e Svizzera. Proprio in questi giorni si è attivato anche in Irlanda e l'arrivo in Italia dovrebbe coincidere anche con l'estensione del sistema nei paesi germanici. Apple Pay piace agli utenti che lo utilizzano e la presenza sempre più ampia di dispositivi Apple in tutto il mondo non può che rafforzare il nuovo sistema di pagamento digitale per un'espansione sempre più capillare.