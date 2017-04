Samsung, in arrivo l'aggiornamento per correggere i display ''rossi'' dei Galaxy S8

Samsung è già a lavoro per rilasciare un aggiornamento che risolva completamente la problematica che alcuni utenti hanno segnalato nei giorni scorsi sui propri nuovi Galaxy S8. Il display degli smartphone tenderebbe a virare verso una colorazione eccessivamente rossa sintomo che qualche cosa non funzionerebbe a dovere sul pannello Super AMOLED+ degli smartphone. Sappiamo come i nuovi Galaxy S8 e S8+ siano stati messi in commercio lo scorso venerdì e che proprio in concomitanza dell'uscita, l'azienda, abbia rilasciato un aggiornamento corposo di cui però non vi era traccia della risoluzione a questa problematica.

Ai molti utenti che avevano sollevato la polemica del difetto, Samsung, aveva inizialmente risposto dichiarando come la problematica non fosse un difetto del pannello bensì una sbagliata taratura dello stesso e dunque per risolvere la questione sarebbe bastato entrare nel menu del display dalle impostazioni e modificarne i parametri eliminando la colorazione rossa. Tuttavia molti utenti, pur procedendo come dichiarato dalla casa madre, non erano riusciti ad eliminare la colorazione rossa sul display e dunque avevano richiesto aiuto ai vari centri di assistenza.

Samsung, a conoscenza dunque di tale problematica, ha deciso di mettersi a lavoro per risolvere la questione agendo a monte ossia lavorando ad un aggiornamento che permettesse di evitare agli utenti la manipolazione della tavola cromatica del display. Gli ingegneri sono già a lavoro per la modifica del codice in tal senso e gli utenti possono tranquillizzarsi sul fatto che quanto prima riceveranno un update tale da eliminare quella fastidiosa tinta rossa sull'intero display Super AMOLED+ del Galaxy S8.

Sappiamo come i pannelli Super AMOLED utilizzati da Samsung abbiano solitamente delle deviazioni nella fedeltà cromatica, soprattutto per la saturazione delle tinte verdi. Proprio per evitare tale situazione l'azienda sudcoreana ha adottato sull'ultimo top di gamma una nuova tecnologia definita Deep Red, la quale permette l'adozione di due nuovi tipi di subpixel: uno rosso-verde e uno blu-verde. Tutto questo è stato poi modificato con bilanciamenti come l'aumento della saturazione dei subpixel esclusivamente rossi. Probabilmente tale bilanciamento in alcune unità non ha funzionato a dovere e dunque ha creato i problemi che molti utenti si sono ritrovati sul display del proprio Galaxy S8.