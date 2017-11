Si parla da tempo della possibilità da parte di Samsung di realizzare uno smartphone pieghevole costituito da un doppio display capace di aprirsi nel momento del bisogno ed ampliare dunque la superficie di utilizzo per l'utente. Su questo nuovo Galaxy X, alias Project Valley, si sono succedute numerose indiscrezioni anche se non è stato mai possibile avere un assaggio reale di quello che effettivamente l'azienda sudcoreana ha in mente di fare sia per quanto concerne il design del nuovo device sia per quanto riguarda l'interfaccia pronta ad interagire con l'utente.

Giungono oggi, tramite un brevetto datato, alcune immagini di un'ipotetica interfaccia grafica che potrebbe essere stata studiata da Samsung per il suo nuovo Galaxy X. Si nota, infatti, come il brevetto includa schermate "dual screen" sintomo di un'idea di smartphone a doppio schermo capace di trasformasi velocemente anche in un device classico a singolo schermo come ne vediamo oggi. La grafica dell'interfaccia risulta un po' datata forse sulla linea adottata da Samsung negli anni dei vari Galaxy S6 ed S7 ma di fatto quello che colpisce è l'idea di fondo di un telefono da poter utilizzare sia in modalità portrait che in landscape riuscendo ad aumentare la porzione dello schermo.

Oltretutto sembra che Samsung abbia pensato ad un utilizzo indipendente dei due schermi visto che nell'immagine del multitasking le applicazioni aperte nelle due porzioni di schermo risultano diverse. Questo potrebbe permettere l'uso di una determinata applicazione su di una parte del display ben diversa da quella in azione sul secondo pannello dello schermo. Purtroppo non ci sono conferme al momento che vanno oltre questi brevetti o questi prototipi e dunque l'azienda potrebbe presentare uno smartphone pieghevole nei prossimi anni come anche potrebbe aver abbandonato l'idea.

Di fatto abbiamo visto qualche settimana fa che un dispositivo mobile dotato di due schermi "cernierati" tra di loro è possibile e ZTE con il suo Axon M lo ha reso pubblico. Lo smartphone possiede un design particolare visto che permette di utilizzare due schermi affiancati nel momento in cui lo si apre oppure due display uno sopra l'altro nel momento in cui risulta chiuso. E' quello che effettivamente sembra aver pensato anche Samsung con il suo ipotetico Galaxy X e dunque chissà se nei prossimi mesi l'azienda sudcoreana decida realmente di presentarlo ai suoi utenti.