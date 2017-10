ZTE Axon M ufficiale: ecco lo smartphone ripiegabile con due schermi

ZTE ha tolto i veli dalla sua ultima creazione: lo smartphone ZTE Axon M, dotato di due schermi da 5,2 pollici separati da una cerniera che rende lo smartphone ripiegabile.

Il mercato degli smartphone ha conosciuto un periodo di relativa stabilità nel corso degli ultimi anni; non sono state introdotte novità eclatanti né fatte proposte sorprendenti in termini di design. Tra le principali novità non si possono dimenticare, però, due elementi: gli schermi curvi, ambito in cui Samsung ha fatto da pioniere, e gli schermi senza bordi, la cui strada è stata aperta da Xiaomi con lo Xiaomi Mi Mix.

Lo ZTE Axon M propone un design nuovo per l'era degli smartphone: il dispositivo si apre a metà, fatto che permette di avere due schermi affiancati - quando è chiuso, uno schermo è sul fronte e l'altro è sul retro. Entrambi i pannelli hanno una diagonale di 5,2 pollici e risoluzione Full-HD(1920 x 1080).

Quando gli schermi sono aperti, ZTE afferma che è possibile utilizzare due applicazioni alla volta in una modalità chiamata "Dual Mode". La modalità "Mirror Mode" permette invece di avere la stessa applicazione su entrambi gli schermi - un fatto utile se, ad esempio, si gioca in due.

Una terza modalità, chiamata "Extended Mode", permette di fruire dei due pannelli come se fossero uno solo; questo porta di fatto ad avere uno schermo da 6,75 pollici con risoluzione complessiva 1920 x 2160 pixel.

All'interno del dispositivo, che può essere comunque usato come uno smartphone tradizionale con un solo schermo, sono posti un processore Qualcomm Snapdragon 821, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, una fotocamera da 20 megapixel e una batteria da 3180 mAh. Quest'ultimo dato è quello che desta più preoccupazione, dal momento che gli smartphone con un solo schermo lo vedono già ai primi posti nei consumi della batteria. La presenza di due schermi fa pensare a un consumo superiore, dunque l'autonomia potrebbe non essere così prolungata.

Non ci sono al momento informazioni circa il lancio del prodotto nel mercato europeo e in quello italiano in particolare; lo ZTE Axon M è per il momento previsto per il mercato americano e, come riporta nello specifico HotHardware, sarà venduto tramite contratto con l'operatore AT&T.