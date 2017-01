Samsung Galaxy S8: nuove immagini render grazie ad alcuni accessori in arrivo

La febbre da Galaxy S8 cresce di giorno in giorno e gli avvistamenti del nuovo top di gamma di casa Samsung si succedono svelando ogni volta qualcosa di nuovo sul possibile design che lo smartphone dovrebbe possedere in questa ottava generazione. Oggi sono apparse su di un noto sito di vendita di accessori per smartphone alcune immagini di custodie proprio adatte proprio al futuro Galaxy S8 e con esse chiaramente anche i render del device.

Le custodie in questione si propongono con un design ultra sottili che vanno quindi a coprire solamente la parte posteriore e la cornice del nuovo Galaxy S8 che, in questo caso, possiede un aspetto simile a quello visto con l'attuale Galaxy S7 Edge soprattutto per quanto concerne la doppia curvatura del pannello anteriore. I render oltretutto svelerebbero un prodotto rinnovato nell'aspetto proprio nella parte anteriore con la scomparsa del tasto centrale fisico per il ritorno alla Home, proprio come le indscrezioni da qualche mese stanno continuando a dire.

Oltre a questo è possibile notare anche l'assenza del jack da 3.5mm sositutito dalla sempre presente presa USB Type-C che dunque potrebbe in questo caso essere utilizzata sia per la ricarica rapida che per ascoltare la musica con cuffie predisposte a questa cosa. I render mostrerebbero anche l'assenza del sensore per la scansione dell'iride che Samsung potrebbe aver escluso nel proprio Galaxy S8 riproponendolo poi in futuro con il prossimo Note 8.

Chiaramente questi render potrebbero essere solo il frutto dell'immaginazione dei design dell'azienda produttrice delle cover in base alle varie indiscrezioni comparse in rete negli ultimi mesi. Di certo sembra che in linea di massima sia proprio questo il nuovo design del Galaxy S8 di Samsung visto che anche i render pubblicati su GSMArena portano proprio al nuovo top di gamma fortemente somigliante con le immagini viste sopra.

Oltretutto la conferma di un display completamente nuovo giunge anche da alcuni video che proprio Samsung Display ha pubblicato pubblicizzando un nuovo pannello AMOLED che riduce al massimo le cornici laterali e soprattutto inserito su di un concept-phone che non vede la presenza di alcun tasto fisico proprio come sembrerebbe palese essere il nuovo Galaxy S8 in arrivo ad aprile.