Samsung Galaxy S8 e S8+ saranno in esposizione nei Vodafone Store italiani in anteprima

Il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8+ è finalmente diventato realtà. L'azienda sudcoreana lo ha ufficialmente presentato in un evento specifico a New York permettendo a tutti di seguire la diretta in streaming nel proprio canale di YouTube. Abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima e avete potuto osservare le prime impressioni del nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana che in qualche modo ha deciso di tagliare con il passato e di concentrarsi sul futuro modificando completamente, almeno nella parte frontale, il proprio smartphone.

Linee premium, display maggiorato con superfici sempre maggiori grazie alla scomparsa del tasto fisico frontale Home sostituito con tasti a schermo nella migliore tradizione di Android. Un comparto tecnico di primissimo ordine con processori potenti e componenti come la fotocamera sempre pronti a raggiungere livelli di qualità elevati. Il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8+ può essere già preordinato su Amazon o sul sito ufficiale di Samsung per un arrivo stabilito al 28 aprile. Nel frattempo però chiunque potrà vedere il nuovo smartphone in entrambe le versioni in un'anteprima nei negozi Vodafone Store che dal 3 al 9 aprile metteranno in esposizione proprio il nuovo top di gamma di Samsung.

Il nuovo Galaxy S8 e S8+ sarà poi preordinabile in tutti i punti vendita dell'operatore sparsi per l'Italia ma anche direttamente sul sito ufficiale Vodafone.it da oggi al 19 aprile per poterlo poi ritirare in negozio direttamente la settimana successiva, appunto dal 28 aprile. Con Vodafone il nuovo Samsung Galaxy S8 potrà essere acquistato con gli abbonamenti RED a 5€ ogni 4 settimane con un anticipo di 199€ oppure in totale a 829.99€. Il Galaxy S8+ invece potrà essere acquistato con abbonamento RED a 10€ ogni 4 settimane con un anticipo di 199€ o in un'unica soluzione a 929.99€.