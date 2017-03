Samsung Galaxy S8 già in prevendita a 829 Euro: perché comprarlo su Amazon

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ sono stati annunciati il 29 marzo e già possono essere considerati il punto di riferimento dell'evoluzione tecnologica su mobile. Con un display privo di bordi, angoli curvi, e cornici estremamente ridotte i nuovi top di gamma coreani sono lo stato dell'arte per quanto riguarda l'espressione stilistica su smartphone. A queste caratteristiche puramente estetiche aggiungono il meglio dell'hardware a disposizione, ottime fotocamere, un software fluido e affidabile e la certificazione IP-68 per utilizzarli anche sott'acqua. Sul fronte della sicurezza uno scanner dell'iride garantisce l'accesso allo smartphone solo al suo proprietario. Grande novità anche Bixby, il rivoluzionario assistente che si contrappone a Siri e Cortana.

I due nuovi top di gamma sono già in prevendita su Amazon. Ma perché comprare Galaxy S8 e Galaxy S8+ su Amazon, e non sui canali ufficiali? Il portale di e-commerce promette che "prenotandolo ora sarà possibile riceverlo fino a 8 giorni prima del lancio ufficiale in Italia" allo stesso prezzo dei canali tradizionali. Insomma se non state nella pelle e volete prima di tutti le nuove ammiraglie di Samsung potete acquistarle su Amazon attraverso i link che vi proponiamo nella pagina per tutte le colorazioni disponibili: Argento, Viola e Nero.