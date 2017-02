Samsung, arrestato Lee Jae-young. Il vice presidente dell'azienda è accusato dalla Corte di corruzione

Il presidente di Samsung, Lee Jae-young è stato arrestato. E' la conclusione di una vicenda lunga e decisamente articolata quella avvenuta in sudcorea dove il colosso degli smartphone, delle TV ma anche degli elettrodomestici sembra non avere pace con vicende finanziarie o disguidi elettronici (vedi il Galaxy Note 7). In questo caso l'erede del grande fondatore del gruppo, Lee Kun-hee, è stato dichiarato colpevole di corruzione, frode e spergiuro e per questo la Corte ha richiesto l'arresto immediato con possibilità di reclusione per almeno 21 giorni.

La vicenda vede coinvolto il vice presidente di Samsung in uno scambio di denaro con le fondazioni create da Choi Soon-sil, la famosa donna confidente del Presidente della Repubblica Park Geun-hye nonché figlia dello sciamano che aveva preso in cura l'intera famiglia del presidente dopo la morte del padre e della figlia. In questo caso il vide presidente del gruppo Samsung avrebbe versato quasi 40 milioni di dollari alle fondazioni in cambio di un'ampia copertura politica.

Il dirigente sudcoreano finora aveva negato il suo coinvolgimento con la "sciamana" e con i suoi raggiri finanziari e durante un'udienza di gennaio aveva evitato l'arresto, cosa non avvenuta oggi. Sì perché nuove indagini hanno portato all'ammissione del National Pension Service di pressioni al governo per permettere l'approvazione della maxi fusione tra Cheil Industries e Samsung C&T. Legami dunque tra il figlio del fondatore di Samsung e gli organi governativi in un giro di denaro decisamente anomalo e riconducibile proprio a Lee Jae-young che lo ha portato appunto all'arresto.

Sulla vicenda il gruppo sudcoreano è subito corso ai ripari e il suo Future Strategy Office dovrà ora decidere il futuro dell'azienda e delle persone che la guideranno in questa attuale crisi gestionale. Un problema che l'azienda deve affrontare subito e velocemente soprattutto in un momento questo già difficile per Samsung dopo le perdite avute con la vicenda delle esplosioni del Galaxy Note 7.