OnePlus 5T: conferme per il design, il nome e molto altro. Ecco gli ultimi dettagli

Arrivano nuove notizie ul nuovo OnePlus 5T che risulta sempre più reale e soprattutto con una data di presentazione decisamente vicina visto che si parla del prossimo 16 novembre come possibile presentazione con una vendita già al 20 del mese. OnePlus 5T dunque è reale più di quanto ci si aspettava e gli utenti che vorranno ottenere un device con un aspetto estetico, almeno per il display, più al passo con i tempi dovranno attendere veramente poco.

Le ultime informazioni riguardano proprio il design che lo smartphone dovrebbe avere. Sì, perché è apparsa l'immagine su di una pagina web su Amazon Exclusive per l'India che mostra effettivamente lo smartphone così come dovremmo vederlo poi all'annuncio ossia con display borderless con le cornici ridotte. A livello hardware non dovrebbe cambiare di molto anzi il processore come anche il comparto fotografico sarà lo stesso a differenza del display che cambierà anche nella qualità, almeno a detta delle ultime indiscrezioni.

Abbiamo visto oltretutto come il nuovo OnePlus 5T potrebbe avere il medesimo aspetto del nuovo Oppo R11S apparso in Rete qualche giorno fa con render praticamente ufficiali. Il design degli smartphone Oppo abbiamo visto essere sempre molto vicina poi a quello degli smartphone OnePlus e dunque anche in questo caso il nuovo modello 5T potrebbe realmente essere proprio come l'R11S. Nulla chiaramente è dato sapere sul prezzo che il nuovo OnePlus 5T dovrebbe possedere. Ipotizziamo che si possa affiancare a quello del OnePlus 5 anche per non andare incontro a situazioni spiacevole nei confronti di chi a pochi giorni ha acquistato il vecchio OnePlus.