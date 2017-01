Niente più smartphone Lumia su Microsoft Store: fine della corsa?

Nel corso del mese di dicembre lo store online britannico di Microsoft non presentava più dispositivi Windows 10 Mobile. La scorsa settimana succedeva la stessa cosa in quello americano, mentre da poche ore tutte le menzioni relative a smartphone della famiglia Lumia sono scomparse dal Microsoft Store USA. Anche la categoria sulla Homepage è scomparsa, e siamo riusciti a trovare un Lumia 550 solo navigando fra i menu e fra le pagine del sito, ma anche quello era Out of stock.

Microsoft has removed all mention of Lumia/Windows phones from US Store homepage. Nothing under Windows 10 either. pic.twitter.com/4ZsYjmFTyk — Andy Weir (@gcaweir) 13 agosto 2016

Ma cosa sta succedendo? È la fine della corsa per il progetto Lumia cominciato dalla finlandese Nokia? I primi segnali della cancellazione della famiglia arrivavano a febbraio quando Microsoft lanciava Lumia 650. Allora si diceva che sarebbe stato l'ultimo della serie. Passavano i mesi, e ad agosto Microsoft rimuoveva tutte le menzioni dei dispositivi della famiglia sulla Home del Microsoft Store americano, lasciando la dicitura Windows phone in una voce di un menu a tendina.

La scorsa settimana sul Microsoft Store americano c'era solo uno smartphone della famiglia Lumia, il 950, solo in bianco. È stata questione di giorni perché sparisse anche quel modello, con la pagina Windows phone che mostra 13 dispositivi, otto dei quali "Out of stock". In caso di assenze, sullo store americano solitamente Microsoft sostituisce il pulsante "Add to cart" (Aggiungi al carrello) con "Email me when available" (Contattami quando disponibile). Ma non per i prodotti summenzionati.

Sono quindi solamente cinque gli smartphone disponibili sullo Store USA, nessuno della serie Lumia: Acer Liquid M330, BLU Win HD LTE, Blu Win JR LTE, HP Elite x3 e HP Elite x3 con Lap Dock. In Italia la situazione è leggermente migliore, con pochi modelli ancora acquistabili ma altri "Non in magazzino", tuttavia è chiaro che anche lo store italiano seguirà lo stesso destino di quello americano. Negli USA i Lumia sono comunque ancora disponibili nei negozi di terze parti.

Acquistare un Lumia oggi può comunque essere una scelta poco saggia, nonostante i prezzi piuttosto bassi. I due 950 sono smartphone particolarmente validi sul fronte hardware, tuttavia con la morte della famiglia il loro supporto potrebbe venire a mancare da un momento all'altro. Microsoft si appresta probabilmente a lanciare una famiglia del tutto nuova incentrata su Windows 10 Mobile e sulla sinergia con i sistemi desktop con sistema operativo Windows 10.

Il cosiddetto Surface Phone potrebbe supportare nativamente le applicazioni x86 e rivoluzionare notevolmente il mercato mobile, con Microsoft che forse lascerà in disparte i precedenti modelli. Lo smartphone però non dovrebbe arrivare prima della fine del 2017.