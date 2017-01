Moto Z 2017: ecco le specifiche tecniche anticipate da Geekbench

Lenovo potrebbe anticipare i tempi sulla commercializzazione di un nuovo Moto Z. Secondo quanto apparso in Rete sull'ormai famoso Geekbench, infatti, l'azienda cinese starebbe già testando il successore del primo smartphone con moduli dell'azienda. Il nuovo Moto Z del 2017 potrebbe dunque vedere la sua comparsa sul mercato in anticipo rispetto a quello che doveva essere la classica vita annuale di un top di gamma come il Moto Z.

Il nuovo dispositivo dell'azienda ha fatto, come detto, la sua comparsa sul sito di Geekbench svelando in anteprima alcune specifiche tecniche che con ogni probabilità verranno implementate sul prodotto. Parliamo innanzitutto di un Moto Z 2017 in cui fa la sua comparsa il chip più potente del momento ossia lo Snapdragon 835 con un clock fino a 1.9GHz. Accanto al processore di Qualcomm presenti 4GB di RAM e l'ultima versione di Android 7.1.1 Nougat.

Sempre dal sito di Geekbench è possibile osservare chiaramente anche i risultati che lo smartphone ha potuto raggiungere. Risultati decisamente elevati visto che con il nuovo chip di Qualcomm, il futuro Moto Z 2017 ha totalizzato in multi core un punteggio di 6207 mentre in single core un punteggio di 1930. Il nome in codice del nuovo smartphone è il medesimo dell'attuale Moto Z, ossia "XT1650", ma questo potrebbe essere solamente stato posto da Lenovo proprio per fuorviare i media da quello che realmente sarà il nuovo Moto Z 2017.

Purtroppo nessuna altra informazione giunge dai dati di Geekbench e dunque non è possibile capire quale saranno le altre specifiche tecniche dello smartphone e chiaramente non è assolutamente possibile capire se in Lenovo ci sia ancora la volontà di portare avanti quella caratteristica modularità che ha catturato l'attenzione di molti utenti sia per la facilità di assemblaggio che per l'ottima fattura dei vari moduli.