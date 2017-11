Mining di Bitcoin, 8 Galaxy S5 più efficienti di un Intel Core i7. Miracoli del sovraciclaggio

Il ciclo di vita di un top di gamma non è sempre elevato, a prescindere dal suo prezzo. Gli smartphone Android vengono aggiornati solo per qualche anno, e gli appassionati più esigenti spesso cambiano dispositivo con una cadenza molto sostenuta anche prima del tempo. Per ammortizzare il prezzo del nuovo acquisto è inoltre consuetudine rivendere il vecchio modello - considerato ormai inutile - mediante i canali dell'usato. Ma i vecchi smartphone non sono così inutili come sembra, e Samsung vuole mostrare che possono ancora essere utilizzati con proficuità.

Nella fattispecie il C-Lab di Samsung, un team di ingegneri che lavora su progetti creativi, ha dimostrato che uno stack di 40 Galaxy S5 può divenire con estrema disinvoltura un setup per il mining di Bitcoin. Non solo gli smartphone sono in grado di effettuare l'operazione, ma lo fanno in maniera più efficiente rispetto ad un computer desktop di alcune generazioni fa. Secondo il team, infatti, nel mining di criptovalute otto Galaxy S5 sono più efficienti in termini di risultati ottenuti e corrente energetica consumata rispetto ad una CPU Intel Core i7 2600.

Il tutto nel nome del riciclo intelligente. Il team ha mostrato altri esempi di uso intelligente delle vecchie tecnologie, che non per forza devono finire nel bidone della spazzatura (o in un mercatino dell'usato) quando vengono sostituite con qualcosa di nuovo: fra gli esempi citiamo un tablet Galaxy trasformato in un laptop con il sistema operativo Ubuntu, un vetusto Galaxy S3 per il monitoraggio in tempo reale di un acquario, un vecchio smartphone programmato con tecnologie di riconoscimento facciale per consentire l'ingresso in casa.

E non si è trattato solamente di una dimostrazione fine a sé, visto che Samsung intende rilasciare gratuitamente il software di sblocco e altri progetti di "sovraciclaggio", in inglese upcycling, che è l'arte di saper riutilizzare gli scarti: "Questa piattaforma fornisce un modo ecologicamente responsabile per ridare nuova vita ai vecchi dispositivi mobile della famiglia Galaxy, offrendo al tempo stesso nuove possibilità e un valore potenziale più esteso a dispositivi che altrimenti verrebbero dimenticati nei cassetti o gettati via", ha dichiarato Robin Shultz di Samsung.

Al momento Samsung promuove una pagina su Github in cui è presente un video di presentazione al progetto Galaxy Upcycling. Nel corso del tempo all'interno della pagina saranno proposti download di software con cui rimuovere la versione di Android installata sui dispositivi Galaxy e inserire altri sistemi operativi meno onerosi in termini di richieste hardware e capaci di rispondere ai diversi incarichi verso cui saranno destinati i dispositivi. Gli utenti potranno anche caricare i propri progetti, oltre a scaricare quelli di Samsung e degli altri sviluppatori.