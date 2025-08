Il rover NASA Perseverance ha ''raccolto'' involontariamente alcune rocce in una ruota

Negli scorsi giorni il rover statunitense NASA Perseverance ha "raccolto" involontariamente alcune rocce in una delle sue ruote. Non è la prima volta che accade un evento simile e non ci saranno problemi per la missione Mars 2020.

Quando si sente parlare di Marte ultimamente, si fa riferimento a possibili missioni con equipaggio umano che potrebbero avvenire nei prossimi anni. Nel frattempo sulla superficie del Pianeta Rosso stanno operando senza sosta i due rover statunitensi NASA Curiosity e NASA Perseverance. La missione del primo prosegue da 4614 sol mentre quella del secondo da 1579 sol. Nonostante tutto il rover più recente ha ormai superato il più "anziano" in termini di distanza percorsa arrivando a 36,27 km (contro i 35,54 di Curiosity).

NASA Perseverance, nel suo cammino, ha fatto diverse scoperte, catturato immagini decisamente suggestive ma anche trasportato il piccolo drone Ingenuity che purtroppo ha terminato la sua missione dopo 72 voli (ben oltre quanto preventivato). Il rover marziano sta anche continuando la raccolta dei campioni per la missione Mars Sample Return, anche se probabilmente quest'ultima non sarà mai portata a termine (o quantomeno non come previsto).

Una curiosità delle ultime settimane riguarda alcune piccole rocce che sono state raccolte involontariamente all'interno di una delle ruote di NASA Perseverance. Non è la prima volta che accade. Un caso simile era già avvenuto, per esempio, a maggio dello scorso anno senza conseguenze per il rover marziano, come previsto dagli scienziati.

A differenza di Dwayne, che era un'unica roccia, in quest'ultimo caso le rocce sono diverse e di piccole dimensioni, come riportato dall'account ufficiale dell'agenzia legata alle attività su Marte, che ha scritto "nel corso degli anni, il rover Perseverance ha raccolto qualche roccia clandestina, ma di recente è stata la volta di una moltitudine di rocce marziane! Non c'è bisogno di preoccuparsi: il rover attraverserà la zona e la maggior parte delle rocce cadrà man mano che le ruote si muoveranno".

Si tratta di una piccola nota curiosa che non inficerà la missione ma che permette di capire come Marte sia anche un luogo ostico e ricco di imprevisti (in vista delle future missioni umane). Nel frattempo rimane l'unico pianeta noto dominato dai robot.