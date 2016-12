LG G6: eccolo in un video render e nuove immagini

LG deve rifarsi delle vendite decisamente esigue realizzate con l'attuale G5. L'obbiettivo primario dell'azienda sembra essere questo e per farlo dovrà impegnarsi più di quello che ha fatto finora. Sì perché il 2017 si preannuncia un anno in cui alcune aziende dovranno riconquistare la fedeltà degli utenti in primis Samsung, dopo la debacle con il suo Note 7, ed altre pronte a confermare la propria posizione sul mercato degli smartphone come Huawei. In tutto questo LG non può permettersi passi falsi e il nuovo G6 dovrà essere praticamente perfetto per poter competere con i futuri Galaxy S8, Huawei P10 nonché gli innumerevoli dispositivi cinesi.

Il design del nuovo LG G6 ha fatto ieri una prima comparsa sulla Rete facendosi vedere almeno in parte in un'immagine render. Un dispositivo che in qualche modo riprende le linee dell'attuale G5 incorporandone anche alcune del nuovo V20. Dal video sembra che l'azienda abbia deciso di conservare la doppia fotocamera posteriore, un aspetto decisamente importante visto che la maggior parte degli utenti hanno optato per l'acquisto dell'attuale G5 proprio per la modalità grandangolare introdotta con esso e che senza dubbio non potrà mancare sul nuovo G6.

Presente anche un sensore di impronte digitali, sempre al posteriore, di forma circolare mentre anche nel nuovo G6 sembra mancare la volontà da parte di LG di riproporre i tasti funzione appunto nella parte posteriore del dispositivo. Accensione e spegnimento come anche il bilanciere del volume verranno posti sulla cornice del dispositivo che sembra possedere un corpo completamente realizzato in alluminio fortemente lavorato sui bordi e soprattutto con una particolare lucidatura nella back cover.

Da notare anche la presenza di una porta USB Type-C che probabilmente permetterà anche la ricarica veloce mentre nella parte superiore è presente "ancora" il foro per il jack da 3.5mm che dunque in LG continuano a mantenere andando un po' contro corrente rispetto al resto dei produttori come Apple e probabilmente Samsung. Per il resto tutto da scoprire visto che le specifiche tecniche non sono ancora molto sicure ma di certo se il nuovo LG G6 arriverà durante il prossimo MWC 2017 nelle prossime settimane ci saranno delle novità.