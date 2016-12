LG G6 in arrivo al MWC 2017 con commercializzazione immediata. Ecco il render

Il Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera dei dispositivi mobile nel mondo, si avvicina e con essa le ipotetiche presentazioni di nuovi smartphone da parte delle aziende produttrici. Se da una parte Samsung sembra voler "bypassare" proprio il MWC 2017 rimandando ad uno specifico evento a posteriori, LG vuole batterla sul tempo presentando a Barcellona il nuovo G6 commercializzandolo immediatamente cercando di attirare l'attenzione degli acquirenti.

Sappiamo come LG non abbia raggiunto con l'attuale G5 numeri di vendite interessanti. Anzi per molti aspetti ne ha totalizzato un quantitativo ben al di sotto di quello che l'azienda si attendeva soprattutto con un cambio importante sul lato del design proponendo una modularità dello smartphone nuova rispetto alla concorrenza ma che non ha permesso di conquistare gli utenti.

Il nuovo top di gamma di LG potrebbe proporsi al pubblico non più con la possibilità dei moduli ma bensì con un design a corpo unico completamente in alluminio sulla falsa riga dell'attuale LG V20. Il render apparso in Rete in effetti non fa che confermare tutto ciò. Il design del nuovo top di gamma possiede una larghezza simile a quella del suo predecessore con una piccola riduzione visto che si passa ai 72.43 mm dai 73.9 mm e la stessa cosa avviene con lo spessore. Per il resto le specifiche tecniche non sono state esternate da alcuna fonte ma risulta chiaro che sul nuovo LG G6 si dovrebbe trovare un display a risoluzione QHD, con un processore di ultima generazione di Qualcomm (Snapdragon 821 o 830), quindi almeno 4GB di RAM e a livello multimediale una fotocamera a doppio sensore pronte a riproporre la tanto amata ripresa grandangolare.

Il nuovo LG G6 deve cercare di riscattare l'anno in chiusura proponendosi sul mercato con specifiche tecniche importanti ma soprattutto con un aspetto gradevoli, originale e che possa competere con il resto degli smartphone che verranno presentati. Un compito decisamente difficile visto che la concorrenza risulta essere sempre più agguerrita e se il nuovo Galaxy S8 di Samsung verrà probabilmente presentato a posteriori del MWC, produttori come Huawei con il P10, saranno pronti a inserirsi sul mercato in modo prepotente.