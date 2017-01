LG G6: eccolo in alcuni render realizzati da un produttore di cover

Le ultime indiscrezioni si sono fortemente incentrate sul nuovo Galaxy S8 di Samsung che, come visto, non sarà presentato dall'azienda durante il prossimo MWC 2017 di Barcellona ma in un evento mediatico a posteriori durante il mese di marzo. Il nuovo flagship dell'azienda sudcoreana è certamente il più atteso smartphone dei questo 2017 ma la sua assenza in quel di Barcellona potrebbero far incentrare i riflettori su LG che invece ha già fissato un appuntamento per il prossimo 27 febbraio per la presentazione del nuovo LG G6.

Proprio il futuro LG G6 sembra essere quello ritratto in alcune immagini render realizzate da un produttore di cover e che vedono appunto il nuovo top di gamma dell'azienda all'interno di alcune importanti custodie protettive che ne nascondono in parte il design ma che lasciano comunque intravedere alcune caratteristiche.

Innanzitutto è possibile osservare come il nuovo LG G6 sembri caratterizzato da un corpo completamente in alluminio e che in qualche modo riprende le linee estetiche già viste con il passato G5. Al posteriore presente la doppia fotocamera che sembra quest'anno essere stata realizzata a filo della scocca e dunque non più sporgente come quella del G5 dello scorso anno. Al centro il doppio flash LED e subito sotto il sensore delle impronte digitali circolare.

Per la parte anteriore invece i render non sembrano avvicinarsi ad una possibile estetica del vero LG G6. Sì perché dalle immagini si vede come vi sia la mancanza di una fotocamera anteriore, di tutti i sensori solitamente posti in alti al frontale dello smartphone. Presenti invece il microfono e il jack da 3.5mm nella parte superiore dello smartphone.

Sappiamo che secondo le ultime indiscrezioni il nuovo LG G6 potrebbe possedere il nuovo display presentato proprio da LG ultimamente e che prevede una risoluzione particolare di 2880x1440 pixel avendo un rapporto di 18:9. Oltre a questo LG dovrebbe affidarsi al nuovo Snapdragon 835, quindi a 4GB di RAM e ad alcune particolarità come un nuovo ed esclusivo dissipatore del calore in grado di mantenere sempre sotto controllo le temperature e non incorrere in battery drain dovuti ad esso o a problematiche connesse.

Chiaramente presente Android 7.0 Nougat che dovrebbe però possedere novità importanti in seno all'interfaccia grafica che in LG dovrebbero aver modificato completamente rispetto a quella presente in LG G5.