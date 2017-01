LG Display presenta un nuovo pannello da 5.7" QHD Plus. Sarà questo il display di LG G6?

Il display del prossimo LG G6 potrebbe essere il nuovo pannello presentato oggi da LG Display. Un pannello QHD Plus con risoluzione da 2880x1440 pixel dalle dimensioni di 5.7 pollici e con una quantità di pixel per pollice pari a 564 ppi. Un pannello che si propone con un cosiddetto "aspect ratio" pari a 18:9 e non dunque come gli altri presenti oggi sul mercato a 16:9. Tutto questo, a detta dell'azienda, permetterà di avere un'esperienza decisamente più coinvolgente nella visualizzazione di contenuti video ma anche di immagini.

A livello tecnico il nuovo pannello per smartphone, come detto, possiede una risoluzione QHD+ che in termini pratici risulta pari a 2880x1440 pixel diversa dalla classica risoluzione QHD che invece possiede 2560x1440 pixel. Oltretutto il pannello possiede cornici superiori ed inferiori ridotte del 20% rispetto a quelle di un normale pannello LCD e del 10% per quanto riguarda i bordi laterali. Tutto questo a vantaggio dell'utente finale che dunque potrà avere una maggiore superficie d'uso dello smartphone contenendo però le dimensioni reali del dispositivo.

Ci aspettiamo di massimizzare l'esperienza visiva dei nostri clienti attraverso il display ad altissima qualità con il suo nuovo Aspect ratio da 18:9 che lo distingue dagli schermo convenzionali per gli smartphone. LG Display continuerà a stabilire nuovi standard di qualità per i display dei dispositivi mobile, grazie all'uso della propria tecnologia differenziata.

L'azienda ha voluto far sapere anche che il nuovo pannello possiede una tecnologia proprietaria in-Touch che permette al display di essere fortemente reattivo e soprattutto possedere uno spessore molto sottile oltre che un peso decisamente basso visto che l'assenza del vetro permette di raggiungere addirittura il millimetro di spessore. Nessuna conferma, chiaramente, da parte di LG Display se effettivamente questo nuovo pannello sarà quello che l'azienda monterà sul futuro G6.

Le possibilità sono molte visto che solitamente la presentazione di nuovi pannelli anticipa di poco la loro messa in opera sugli smartphone ma per averne notizia si dovrà attendere la presentazione del nuovo top di gamma di LG che non dovrebbe comunque tardare visto che molte indiscrezioni danno credito ad una presentazione direttamente al prossimo MWC 2017 di Barcellona in programma per fine mese di febbraio con una messa in commercio immediata per anticipare le vendite poi del rivale Galaxy S8 di Samsung che invece dovrebbe arrivare ad aprile.