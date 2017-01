Galaxy S8, le pellicole in vetro di terze parti svelano il frontale del nuovo top di gamma di Samsung

Continuano le indiscrezionisul futuro top di gamma di Samsung. Il nuovo Galaxy S8, che ormai ogni probabilità, verrà presentato ufficialmente durante uno specifico evento a New York e non come tutti gli anni a Barcellona durante il MWC, sembra non avere più molti segreti, almeno da un punto di vista estetico. Sì perché se nelle ultime settimane abbiamo potuto osservare alcuni render più o meno realistici di quello che sarà il suo aspetto esteriore, ma ecco che oggi giungono nuove immagini del suo aspetto frontale, grazie ad un'azienda di terze parti.

L'immagine ritrae le pellicole in vetro, ossia i cosiddetti "screen protector", dell'ipotetico nuovo Samsung Galaxy S8 nelle sue due versioni. Sì perché Samsung sembra voler porre in commercio due diverse versioni: un Galaxy S8 e un Galaxy S8 Plus con display rispettivamente da 5.7 pollici e 6.2 pollici. Le indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, avevano preannunciato un Galaxy S8 senza il tasto Home fisico anteriore e proprio le pellicole in vetro viste oggi non fanno che confermare la volontà da parte di Samsung di voler abbandonare per la prima volta proprio questa soluzione spostando dunque il sensore di impronte digitali sul retro.

Dall'immagine è possibile osservare come le dimensioni dei nuovi Galaxy S8, seppur con display maggiorato, si avvicineranno davvero molto a quelle degli attuali Galaxy S7 proprio per il fatto che l'azienda sudcoreana è riuscita a minimizzare al massimo le cornici nel nuovo top di gamma. Inevitabile osservare come non sia presente alcun logo dell'azienda nella parte anteriore, adifferenza dei passati smartphone, e come non saranno presenti più i tasti soft touch nella pare bassa frontale sostituiti con dei tasti a schermo. Nella parte alta presenti i fori per la fotocamera anteriore, che come sappiamo potrebbe possedere l'autofocus, e oltre ai vari sensori anche quello per il riconoscimento dell'iride per lo sblocco dello smartphone.

Inutile dunque girarci intorno: il nuovo Galaxy S8 di Samsung sarà proprio questo e gli utenti potranno contare su di dispositivo decisamente potente con un form factor nuovo, almeno per quanto concerne la parte frontale, e sicuramente con altre feature che l'azienda sudcoreana porrà nella sua nuova Samsung Experience, ossia la nuova UI pronta a debuttare con il Galaxy S8.