I Google Pixel 2 riceveranno aggiornamenti per almeno tre anni

Il tema degli aggiornamenti di sistema è molto sentito nel mondo Android, a causa del diffuso malcostume di molti produttori di trascurare i prodotti già sul mercato in favore di nuovi dispositivi. Google ha ora diffuso alcuni primi dati sul periodo di aggiornamento dei Google Pixel 2, che è previsto essere di "almeno tre anni".

Si tratta del periodo di supporto più lungo finora promesso da un produttore di dispositivi Android e il più vicino a quello dell'iPhone di Apple, che è tra i dispositivi col maggiore supporto. Finora Google aveva promesso aggiornamenti per due anni, ma con la nuova generazione di smartphone ha aumentato di un ulteriore anno il supporto.

La mossa è positiva per l'utenza che vorrà acquistare i Pixel 2, dal momento che assicura che gli smartphone riceveranno l'ultima versione del software almeno fino al 2020. Nonostante la difficoltà di fare previsioni in merito a queste questioni, è sperabile che questo cambiamento da parte di Google porti altri produttori a prolungare il supporto per i propri terminali.

Ricordiamo che in Italia verrà commercializzato il solo Google Pixel 2 XL a un prezzo di 989€. Non sono al momento disponibili informazioni circa la commercializzazione del Google Pixel 2.