HTC U 11: rivelate le specifiche tecniche del nuovo top di gamma dell'azienda di Taiwan

Torniamo a parlare del futuro HTC U 11, il nuovo top di gamma dell'azienda di Taiwan, pronto a prendere le redini degli insuccessi del produttore e cercare di farlo tornare agli splendori di un tempo. Un lavoro per niente facile soprattutto in un momento in cui le novità tecnologiche per gli smartphone sembrano essere giunte ad un punto fermo ma anche per il fatto che i concorrenti sono divenuti sempre più agguerriti rispetto al passato. HTC dovrà quindi "sfoderare" un nuovo top di gamma con un comparto tecnico di ultima generazione e al passo con i tempi ma soprattutto dovrà cercare di catturare l'attenzione degli utenti con qualcosa di nuovo ed originale.

Ecco dunque svelate in un'immagine rubata le specifiche di HTC U 11 che con ogni probabilità verrà presentato il prossimo 16 maggio in uno specifico evento. Il nuovo smartphone dell'azienda di Taiwan dovrebbe possedere un comparto di tutto rispetto con un display da 5.5 pollici Quad HD (2560x1440 pixel) caratterizzato dalla presenza di un Gorilla Glass 5. All'interno verrà posizionato un processore Qualcomm Snapdragon 835 con associate 4 o 6 GB di RAM ed uno storage interno da 64GB o 128GB espandibili fino a 2TB con microSD.

A livello multimediale invece lo smartphone possederà una fotocamera singola al posteriore da 12MP, UltraPixel di terza generazione) con apertura focale f/1.7 e stabilizzatore ottico dell'immagine. Anteriormente presente una fotocamera da 16MP con apertura focale f/2.0. Chiaramente presenti tutte le connettività di ultima generazione con anche il modulo NFC e la certificazione IP57 che dunque cerca di proteggere lo smartphone dagli spruzzi di acqua. Batteria integrata anche se non viene menzionata la quantità di mAh ma sarà compatibile con la ricarica rapida Quick Charge 3.0.

Scheda tecnica di rilievo dunque che di certo permetterà di allineare agli altri top di gamma il nuovo HTC U 11. Da sottolineare oltretutto la presenza delle ormai classiche tecnologie che HTC ha posto negli ultimi anni nei propri top di gamma come BoomSound ma anche HTC Usonic Active Noise Cancellation, oltre a Hi-Res Audio e 3D Audio Recording per un migliore ascolto multimediale. Da non dimenticare anche la possibilità che HTC possa invogliare gli utenti con la presenza di un sistema completamente nuovo di interazione con la nuova Sense basata chiaramente su Android Nougat. Parliamo di una cornice "touch" dello smartphone che potrebbe dare la possibilità all'utente di interagire con il solo tocco delle dita con un menu pensato appositamente da HTC.