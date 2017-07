Honor 8 Pro RED in vendita esclusiva su Unieuro a 549,90

Il nuovo Honor 8 Pro viene offerto in esclusiva su Unieuro al prezzo di 549.90€ nella versione RED. Una versione quanto mai particolare che potrebbe risultare molto interessante a tutti coloro che vogliono dare un po' di colore al proprio smartphone. In questo caso l'Honor 8 Pro possiede il medesimo design e le medesime caratteristiche tecniche delle altre versioni ma possiede una cover in alluminio satinato completamente rossa con la parte anteriore nera.

Ricordiamo come l'Honor 8 Pro possegga un display da 5.7 pollici Quad HD (ossia risoluzione di 2560x1440 pixel) che riesce a raggiungere ben 515 ppi permettendo la visione dei contenuti multimediali sempre eccelsa e con angoli di visione incredibili. Al suo interno il nuovo Honor 8 Pro possiede un processore quanto mai potente parliamo infatti dell'HiSilicon Kirin 960 dotato di 8 core (4 cortex A73 a 2,4GHz ad alte performance e 4 Cortex A53 a 1,8GHz a risparmio energetico) che sarà accompagnato da ben 6GB di RAM. Tutto questo permette al nuovo smartphone di Honor di incrementare del 10% le prestazioni per ogni singolo core e del 18% quelle in multi core. Da non dimenticare anche la presenza della scheda grafica Mali-G71 che include il supporto alle più aggiornate grafiche e API Vulkan e incrementa le performance grafiche per ottenere il massimo durante i giochi.

Per quanto riguarda invece il comparto multimediale abbiamo una doppia fotocamera da 12 Megapixel. In questo caso i due sensori lavorano insieme per scattare fotografie il più possibile dettagliate. Solita possibilità di realizzare scatti in bianco e nero, catturando dettagli accurati con un sensore, mentre l’altro opera in RGB definendo i colori. Il software Honor poi unisce i due scatti per ottenere le immagini finali con ampio range di apertura (da f/0.95 a f/16) consente di ottenere profondità di campo sia negli scatti fotografici che nella ripresa di video decisamente ampia. EMUI 5.1, basata chiaramente su Android Nougat, e batteria da ben 4.000 mAh che permette autonomie davvero importanti.

Il nuovo Honor 8 Pro nella sua versione RED dunque viene venduto ad un prezzo di 549.90€ direttamente sul sito di Unieuro sia per quanto concerne la piattaforma online, a questo indirizzo, sia per quanto riguarda i negozi fisici.