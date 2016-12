Honor 6X arriva in Italia a gennaio a 249 euro

Honor è sicuramente uno dei marchi emergenti per quanto riguarda il mercato smartphone globale. Parliamo di un produttore che è in realtà una costola del brand Huawei, specializzata nella realizzazione di soluzioni dall'ottimo bagaglio tecnico e dal prezzo sicuramente molto aggressivo. Honor 8, ultimo top di gamma dell'azienda, è stato addirittura uno dei best buy dell'ultimo black friday proprio per via di questo ottimo rapporto qualità prezzo che è parte della filosofia dell'azienda.

Il prossimo smartphone dell'azienda cinese a dover fare il proprio esordio sul nostro mercato dovrebbe essere Honor 6X, già annunciato da qualche tempo in Cina, il phablet in questione è una sorta di Mate 9, leggermente più piccolo e con un prezzo decisamente più contenuto.

Si tratta di un prodotto che si inserisce infatti nella fascia media del mercato e che offre un display da 5,5 pollici di diagonale e risoluzione FullHD, unito ad un processore Kirin 655 coadiuvato da 3 o 4 GB di RAM a seconda della versione scelta.

Presenta anche una doppia fotocamera nella parte posteriore della scocca che ha in generale un design pressochè identico a quello di Huawei Mate 9. La fotocamera in questione è da 12 megapixel ed è affiancata ad un secondo sensore da 2 megapixel, il cui compito è quello di mappare la profondità delle immagini per poter regolare la messa a fuoco in post produzione come già visto a bordo di altri prodotti dell'azienda.

La fotocamera anteriore è invece da 8 megapixel, mentre la memoria interna da 32 o 64 GB è espandibile tramite schede di memoria microSD. Non manca la connettività 4G come anche uno slot per una seconda SIM e un sensore per le impronte digitali.

Insomma uno smartphone di tutto rispetto di cui ancora non si hanno informazioni ufficiali riguardo prezzo e data di lancio in Italia. Tuttavia, nel corso di queste ore è disponibile online il nuovo volantino Unieuro, all'interno del quale vediamo inserito nelle offerte come "Novità!" anche il nostro caro Honor 6X. Siamo quindi certi che a partire dal 2 gennaio, data di inizio del periodo di sconti a cui fa' riferimento il volantino, Honor 6X sarà disponibile in Italia. E il prezzo? Il volantino Unieuro indica un listino al lancio di 249 euro, niente male davvero.