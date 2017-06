Gli smartphone del futuro si dovranno caricare poche volte in un anno

E' uno dei più importanti problemi che ogni utente di smartphone incontra durante la propria quotidianità è senza dubbio quello della durata della batteria. Gli smartphone di oggi si scaricano facilmente. Sarà per la presenza di processori sempre più potenti, sarà per il diverso utilizzo che ogni utente ne fa, sarà anche per le connessioni sempre più veloci e dunque anche sempre più energivore; di fatto le autonomie dei telefoni cellulari di questi ultimi anni a malapena riescono a raggiungere la fine della giornata. Ecco che da tempo si cerca di studiare alternative serie che permettano agli utenti di non dover preoccuparsi ogni ora quanta batteria è stata consumata e quanta ne rimane.

Proprio su questo una ricerca scientifica è riuscita ad ottenere importanti risultati e addirittura sembrerebbe esserci finalmente una svolta epocale nel mondo delle batterie per i dispositivi mobile. Sì, perché stando a quanto riportato dalle informazioni dello studio realizzato in collaborazione con alcuni centri di ricerca e università americane, molto presto sarà possibile realizzare un nuovo tipo di processore in grado di sfruttare una pellicola polarizzata e composta da sottili strati di atomi capace di assorbire energia fino a cento volte in meno rispetto a quanto avviene attualmente.

Nello specifico viene dichiarato come "i processori attualmente utilizzati sugli smartphone montano un sistema che richiede un costante flusso di energia, portando i dispositivi mobile a consumare 5% dell'energia globale. Entro il 2030 tutto questo cambierà e i dispositivi che usiamo quotidianamente potrebbero consumare il 40 o addirittura il 50 % dell'energia globale che abbiamo a disposizione".

Tutto questo chiaramente richiederà ancora sforzi importanti a livello di messa a punto dei nuovi sistemi ma è palese che nei prossimi anni risulterà facile riuscire a migliorare le tecnologie che riguardano proprio le batterie degli smartphone o dei nostri laptop che dunque potranno essere ricaricati solo poche volte in un anno ottenendo autonomie mai visto ad oggi. Solo promesse ma purtroppo al momento l'unica cosa da fare è crederci e continuare a ricaricare il proprio smartphone anche più volte al giorno.