Galaxy S8, nuove immagini con display acceso mostrano i tasti funzione

Ad ormai poco più di un mese dal lancio l'attesa nei confronti di quello che sarà il nuovo top di gamma Samsung sta indubbiamente raggiungendo livelli molto elevati. Le prime immagini del dispositivo, ovviamente si tratta di versioni non definitive, sono state diffuse online da alcune settimane ma non passa giorno senza nuove notizie o nuove comparse di quello che sarà Galaxy S8.

Anche in queste ultime ore, grazie ad un produttore di pellicole per la protezione dello schermo sembrano essere comparse online nuove foto e, per la prima volta, il terminale viene ritratto anche con il display acceso, sia in modalità lock screen che a smartphone sbloccato su una schermata dell'interfaccia.

Uno dei particolari che salta immediatamente all'occhio è dato dai tasti funzione del sistema operativo che, per la prima volta su un dispositivo Samsung saranno a schermo e non sulla porzione di cornice alla base dello stesso. Sparisce definitivamente quindi il tasto fisico ma lo schema dei tasti funzione resta lo stesso, con il ritorno alla home centrale e il tasto indietro sulla destra.

Le immagini diffuse acquistano valore se incrociamo poi le informazioni con quanto diffuso da Android Police in queste ultime ore. Il noto portale sul mondo Android sarebbe infatti entrato in possesso di un System Dump di un Galaxy Tab S3, ancora non annunciato, nel quale compaiono diversi riferimenti ad alcune funzionalità combinate con il nuovo S8. Nelle immagini che descrivono queste funzioni, infatti, S8 viene raffigurato con una silhouette molto simile a quella del sample che troviamo nelle immagini reali del terminale.

Non ci resta quindi ormai che attendere il lancio che dovrebbe avvenire entro la fine di marzo per vedere confermate o meno tutte queste indiscrezioni.