BlackBerry KeyOne: il nuovo smartphone con tastiera QWERTY fisica e Android 7.1

TCL Communication era presente al MWC 2017 con lo stand BlackBerry ed il nuovo KeyOne: lo smartphone che ripropone al proprio pubblico una tastiera QWERTY fisica simbolo dell'azienda americana. In questo caso però il nuovo smartphone si propone al pubblico non più con sistema operativo proprietario di BlackBerry ma con il più utilizzato Android nella sua ultima versione 7.1 Nougat.

Il nuovo BlackBerry KeyOne possiede un display touch da 4.5 pollici a risoluzione di 1620x1080 pixel ed un rapporto prospettico 3:2. In questo caso lo smartphone possiede uno Snapdragon 625 accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di momeria interna. Non solo questo visto che lo smartphone possiede una batteria da 3505 mAh che grazie alla compatibilità anche con la carica rapida Quick Charge 3.0, permetterà di avere un'ottima autonomia. Il nuovo KeyOne di BlackBerry si propone agli utenti con un prezzo di lancio di 599 euro e dopo averlo visto al CES 2017 di Las Vegas in versione prototipale ecco una video anteprima da Barcellona al MWC 2017.

[HWUVIDEO="2292"]BlackBerry KEYone, provato in anteprima al MWC 2017[/HWUVIDEO]