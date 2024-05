Amazon Gaming Week: le offerte sulle schede video NVIDIA GeForce RTX: 4070 SUPER a 626, ma anche molti altri prezzi interessanti

Il suo precedente minimo storico era di 659 euro . Questo ulteriore ribasso rende la GeForce RTX 4070 SUPER di PNY, marchio di lunga tradizione e assolutamente affidabile, un acquisto decisamente interessante. Questa scheda, infatti, già in partenza garantisce un rapporto prezzo/prestazioni invidiabile e, al cospetto di un rialzo minimo rispetto a una 4070 non SUPER, offre tutte le prerogative della nuova generazione di schede video, oltre che maggiori prestazioni. Ora anche la 4080 SUPER in offerta , sempre di PNY.

Ma, naturalmente, se volete che il vostro PC tocchi il massimo delle prestazioni dovete valutare questa bellissima ASUS TUF GeForce RTX 4090 24 GB OC Edition, realizzata da un marchio capace di restituire sempre grandi prestazioni nel rapporto prezzo/caratteristiche offerte. Questa scheda non è mai scesa sotto i 2 mila euro , e non solo mette a disposizione ben 24 GB di RAM ma è in versione oveclockata con Boost clock in modalità OC 2595 MHz (modalità OC) /2565 MHz (modalità gioco).

Questa scheda video sfrutta avanzate modalità di raffreddamento con ventole Axial-tech che ruotano su cuscinetti a doppia sfera e sono state scalate per convogliare il 23% in più di aria attraverso la scheda, garantendo temperature più basse, meno rumore e prestazioni più elevate.

Tutte le altre schede video NVIDIA GeForce RTX in offerta

Ecco tutte le NON SUPER in offerta: non si tratterà dell'ultimo passo in avanti in termini architetturale, ma queste schede video costano molto meno, e oggi ancora meno grazie alla Amazon Gaming Week.

Qui tutte le offerte sulle schede video per la Amazon Gaming Week