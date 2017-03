Android Nougat in arrivo durante la seconda metà del 2017 anche su LG G4 e LG V10

La notizia non potrà che far piacere a tutti i possessori dei vari LG G4 ed LG V10. L'azienda ha infatti fatto sapere che ha intenzione di rilasciare anche per questi smartphone l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat, ribadendo la volontà di mantenere i propri dispositivi, anche i più "anziani" sempre aggiornati all'ultima versione del sistema operativo di Google. L'aggiornamento non arriverà nell'immediato ma la conferma che comunque sarà rilasciato nella seconda metà di questo anno non può che dare fiducia a chi aveva deciso di utilizzare questi due telefoni ancora per qualche tempo.

Ovviamente le date di rilascio del nuovo aggiornamento ad Android Nougat riguardano il paese della casa madre, ossia la Corea del Sud, e nessuna data precisa è trapelata per il resto del mondo ma solitamente le tempistiche per gli altri paesi non si discostano poi troppo da quelle del paese di origine del produttore e dunque il nuovo sistema operativo di Google dovrebbe arrivare anche per l'Italia nella seconda metà di questo anno.

Un aggiornamento importante quello ad Android 7.0 Nougat che abbiamo visto è già presente sul nuovo LG G6 presentato a Barcellona durante il MWC 2017 e che chiaramente porterà con sè tutte le novità introdotte da Google sia a livello estetico, per quanto concerne l'interfaccia grafica, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'intera piattaforma. Parliamo chiaramente di novità come la funzione Multi Window per gestire simultaneamente due applicazioni sulla stessa schermata. In questo caso basterà tenere premuto il tasto quadrato dell'applicazione e scegliere la seconda app da utilizzare dall'apposito tasto Multi Window che apparirà sulla schermata.

Sarà possibile regolare la dimensione delle icone da visualizzare sul display dello smartphone, così puoi sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. Novità anche per le impostazioni rapide nel pannello delle notifiche che sono cambiate per permettere un accesso ancora più veloce. Basterà in questo caso far scorrere il dito verso il basso dal pannello delle notifiche, oppure toccare l’icona della freccia per visualizzare tutte le impostazioni disponibili. Le notifiche saranno ancora più semplici da gestire con Android 7.0 e si potrà rispondere a un messaggio di un social network direttamente dalla notifica stessa, si potrà anche togliere il suono di notifica oppure bloccarne la visualizzazione direttamente dal pannello delle stesse o addirittura per vedere le opzioni disponibili basterà tenere premuto sulla notifica.

Oltre a questo saranno presenti anche nuovi temi con possibilità di modificare gli sfondi, le icone delle applicazioni, il carattere del testo e molto altro ancora. Sarà possibile anche impostare il salvataggio dei dati delle applicazioni sulla memoria della MicroSD invece che sulla memoria interna dello smartphone in modo tale da avere più spazio per le applicazioni. Insomma novità di sostanza che potranno quindi essere utilizzate anche dagli utenti di LG G4 e LG V10 in un prossimo futuro.