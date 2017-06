Arrivano i tablet Kodak, un'operazione nostalgia malriuscita

Lo storico marchio Kodak, come altri nomi illustri del passato, è oggetto di un revival tecnologico con un retrogusto di "operazione nostalgia": il marchio è infatti utilizzato per produrre smartphone e tablet, nel primo caso prodotto da OEM e commercializzato direttamente dall'azienda e nel secondo caso affidandosi alla francese Archos.

Se il Kodak Ektra si è rivelato uno smartphone dal prezzo superiore rispetto a quanto di equivalente offre il mercato, andando quindi di fatto a interessare solo chi fosse affascinato dal design o dal nome Kodak, i tablet prodotti da Archos stanno facendo ora il loro esordio sul mercato. I due modelli, dotati di schermo da 7 e 10.1 pollici, condividono la maggior parte delle specifiche tecniche: pannello con risoluzione HD, processore quad-core MediaTek, 1 GB di memoria RAM, connessioni WiFi e 3G, slot microSD, fotocamere da 2 megapixel sul fronte e 8 megapixel sul retro. Il modello da 7 pollici ha 16 GB di memoria interna e batteria da 2500 mAh con un prezzo di 99€, mentre la versione più grande aumenta lo spazio di archiviazione a 32 GB e la capacità della batteria a 6000 mAh con un prezzo di 149€. In entrambi i dispositivi è presente Android 7.0 Nougat.

Appare evidente come si tratti di una semplice operazione di rebranding che non propone nulla di realmente innovativo e fa esclusivamente leva sul marchio per proporre dei prodotti che risulterebbero altrimenti anacronistici. Non sono presenti specifiche tecniche particolari che facciano leva sul settore in cui Kodak ha operato storicamente, la fotografia, né altri elementi distintivi. Le stesse fotocamere hanno risoluzioni piuttosto ridotte e, per quanto questo non sia in sé un indice di qualità, il prezzo finale dei due tablet fa supporre che non impieghino sensori in grado di produrre risultati degni di nota.

I due dispositivi si caratterizzano, invece, per specifiche tecniche così contenute da risultare insufficienti a supportare un utilizzo che non sia estremamente basilare. Al di là del legame di Kodak con la fotografia, i tablet fanno uso di componenti non al passo con i tempi e che difficilmente sarebbero in grado di offrire un'esperienza d'uso appagante; i pochi servizi aggiuntivi presenti non sono che applicazioni preinstallate normalmente presenti sul Play Store. Seppur Archos si sia sempre collocata nelle fasce bassa ed entry-level del mercato, l'acquisizione della licenza per il marchio Kodak avrebbe forse potuto essere un punto di partenza per elevare la sua offerta con prodotti con specifiche più avanzate e contenuti sviluppati ad hoc.

Queste riesumazioni di marchi ormai scomparsi (o quasi) hanno spesso un sapore amaro, poiché raramente si rivelano come qualcosa di più di operazioni di rebranding e mosse commerciali. Tante occasioni mancate, che non sembrano dare nulla in più ai marchi che utilizzano.