Tutti gli annunci NVIDIA alla GamesCom

NVIDIA è presente al GamesCom con un evento dedicato perché la fiera tedesca è una delle più importanti nello scenario dei videogiochi. Jeff Fisher, Senior Vice President of Geforce Business Unit, sul palco ha ribadito l'importanza del brand GeForce nella crescita del settore dei videogiochi con, oggi, 200 milioni di giocatori che usano una scheda video GeForce. Gli ultimi hardware hanno permesso una crescita delle performance per l'elaborazione della grafica VR di 10 volte in 5 anni.

NVIDIA ha ospitato una serie di partner nel corso del suo evento, come Bungie. E' ormai noto come la versione PC di Destiny 2 sia quella tecnicamente migliore, in grado di far giocare in 4K e a 60fps con tutta una serie di migliorie grafiche non presenti su console. Ci saranno delle caratteristiche esclusive anche per il gameplay, come la possibilità di configurare i controlli e di giocare con mouse e tastiera, oltre che con il gamepad. Integrato all'interno del gioco anche il contatore di frame per secondo.

Bungie ha annunciato che Destiny 2 supporterà le illuminazioni HDR su PC, che sarà possibile sperimentare anche nella prossima Beta per PC. L'Early Access partirà il 28 agosto, mentre gli altri giocatori potranno accedere all'Open Beta dal giorno successivo. Un bundle dedicato permetterà di ottenere una copia di Destiny 2 con l'acquisto di una GeForce GTX 1080 Ti e di partecipare all'Early Access della Beta.

NVIDIA Ansel è lo strumento che permette di catturare gli screenshot in maniera innovativa in termini di risoluzione, inquadrature, effetti in post-processing e immagini a 360 gradi. Durante l'evento NVIDIA ha annunciato che Ansel sarà integrato in PES 2018, il noto gioco di calcio che quest'anno godrà anche su PC di un motore grafico di nuova generazione. Anche La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra supporterà Ansel sin dal day one.

PlayerUnknown's Battlegrounds è uno dei giochi per PC di maggior successo del recente periodo, e quindi non poteva non far parte dell'evento. NVIDIA ha annunciato che sarà supportato in ShadowPlay Highlights, il suo strumento che automaticamente rileva le fasi di gioco più significative e le condivide sui social.

Ansel integrerà nuove funzionalità come AI Style Transfer, un sistema che fonderà lo stile artistico di un particolare autore con lo screenshot catturato dal gioco per offrire ai giocatori delle creazioni completamente originali. I giocatori dovranno dare "in pasto" al programma uno screenshot di un famoso dipinto per trasferire lo stile del suo autore allo screenshot di gioco in maniera immediata.

Hajime Tabata, Game Director di Final Fantasy XV, ha poi annunciato sul palco di NVIDIA che il Luminous Engine supporterà la suite NVIDIA GameWorks che consentirà di migliorare e rendere più dettagliata la grafica della versione PC di Final Fantasy XV. La quale supporterà anche le DirectX 12.

La versione PC di Final Fantasy XV godrà di texture in risoluzione 4K e del supporto al Dolby Atmos. Per quanto riguarda GameWorks, avremo NVIDIA VXAO ovvero occlusione ambientale di alta qualità, Hairworks per la simulazione realistica della peluria, Flow per la gestione del fuoco. Inoltre, su PC sarà possibile giocare Final Fantasy XV anche dalla prospettiva in prima persona. Inoltre, i giocatori potranno guidare liberamente la Regalia in qualsiasi parte della mappa.

Final Fantasy XV per PC arriverà nella prima parte del 2018 e conterrà tutti i contenuti fin qui rilasciati dopo il lancio sulle console, così come i DLC.