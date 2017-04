AMD introduce 4 schede della famiglia Radeon RX 500

Dopo aver annunciato la scorsa settimana le 4 versioni di processore Ryzen 5, basate su architettura a 6 e 4 core, AMD rende disponibili da quest'oggi assieme ai propri partner le prime schede della famiglia Radeon RX 500. Si tratta di modelli basati su architettura Polaris, che riprendono quindi le caratteristiche tecniche alla base delle soluzioni Radeon RX 400 offrendo incrementi prestazionali grazie alle frequenze di clock leggermente incrementate.

Sono 4 le schede che AMD presenta ufficialmente quest'oggi. Radeon RX 580, Radeon RX 570 e Radeon RX 560 sono da confrontare con le corrispondenti schede della famiglia Radeon RX 400, mentre Radeon RX 550 è la nuova arrivata nel segmento entry level del mercato per l'abbinamento a sistemi di fascia entry level posizionata ad un livello prestazionale inferiore a quello delle soluzioni Radeon RX 460 così da offrire schede con architettura Polaris in tutti i segmenti di mercato.

Nella tabella abbiamo messo a confronto le specifiche tecniche alla base di queste nuove schede con quelle dei modelli Radeon RX 400 che affiancano in commercio.

CPU Radeon RX 580 Radeon RX 480 Radeon RX 570 Radeon RX 470 Radeon RX 560 Radeon RX 460 Radeon RX 550 GPU Polaris 10 Polaris 10 Polaris 10 Polaris 10 Polaris 11 Polaris 11 Polaris 12 architettura GCN 1.4 GCN 1.4 GCN 1.4 GCN 1.4 GCN 1.4 GCN 1.4 GCN 1.4 CU 36 36 32 32 16 14 8 stream processors 2.304 2.304 2.048 2.048 1.024 896 512 base clock GPU 1.257 MHz 1.120 MHz 1.168 MHz 926 MHz 1.175 MHz 1.090 MHz 1.100 MHz boost clock GPU 1.340 MHz 1.266 MHz 1.244 MHz 1.206 MHz 1.275 MHz 1.200 MHz 1.183 MHz clock memoria 8 Gbps 7/8 Gbps 7 Gbps 6,6 Gbps 7 Gbps? 7 Gbps 7 Gbps bandwidth memoria 256 GB/s 224/256 GB/s 224 GB/s 211 GB/s 112 GB/s? 112 GB/s 112 GB/s bus memoria 256bit 256bit 256bit 256bit 128bit 128bit 128bit quantità memoria 4-8GB 4-8GB 4GB 4GB 4GB 2-4GB 2GB tipologia memoria GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 alimentazione 1x6pin 1x6pin 1x6pin 1x6pin ? no no Display Port 1.3/1.4 HDR 1.3/1.4 HDR 1.3/1.4 HDR 1.3/1.4 HDR 1.3/1.4 HDR 1.3/1.4 HDR 1.3/1.4 HDR Power 185 Watt 150 Watt 150 Watt 120 Watt ? 75 Watt 50 Watt

Le nuove arrivate vantano frequenze di clcok superiori per la GPU, sia come base clock sia come boost clock, rispetto ai corrispondenti modelli della famiglia RX400; lievi variazioni sono da registrare anche nella frequenza di clock della memoria video, in particolare per la scheda Radeon RX 580 che ora ha sempre moduli a 8 Gbps a prescindere dal quantitativo di memoria onboard e per quella Radeon RX 570 che passa dai 6,6 Gbps della scheda Radeon RX 470 agli attuali 7 Gbps. Tutto questo porta ad un lieve incremento delle prestazioni velocistiche complessive, per quanto in assoluto abbastanza contenuto.

AMD ha comunicato i seguenti listini indicativi per le nuove schede, IVA inclusa, per il mercato italiano: Radeon RX 580 8GB a partire da 259€, con la versione da 4GB a partire da 229€; Radeon RX 570 da 195€ e Radeon RX 550 a 94,99€. Le prime due sono in vendita da quest'oggi, mentre la scheda Radeon RX 550 verrà proposta sul mercato a partire dal 20 aprile. Per la scheda Radeon RX 560 la commercializzazione è prevista a partire dall'inizio del mese di maggio, ad un prezzo che non è stato ancora definito per il mercato italiano.

Stiamo testando in questi giorni le schede Radeon RX 570 e Radeon RX 580 in redazione; la vicinanza di questo embargo con quello delle CPU Ryzen 5 e con le festività pasquali non ci ha permesso di completare la nostra analisi per tempo. Pubblicheremo pertanto la nostra recensione nei prossimi giorni, non appena completati i test delle nuove schede e dei modelli concorrenti posizionati nei rispettivi livelli di prezzo.