AMD e Computex: cosa attendersi al debutto tra Vega e Ryzen 16 core

Come ogni anno, anche l'edizione 2017 del Computex di Taipei vedrà AMD organizzare una conferenza stampa durante la quale verranno presumibilmente fatti annunci su future soluzioni che l'azienda americana prevede di rendere disponibili sul mercato.

La conferenza è prevista per la giornata di mercoledì 31 maggio, secondo giorno di apertura ufficiale del Computex 2017. A differenza di altre aziende AMD ha da alcuni anni a questa parte scelto di utilizzare il secondo giorno della fiera di Taipei per la propria tradizionale conferenza stampa, così da meglio staccarsi dagli annunci del primo giorno e in questo modo raccogliere maggiore copertura specifica dalla stampa.

Cosa attendersi per questo evento? Ci sono varie soluzioni che AMD dovrebbe presentare nel corso del secondo trimestre 2017 e quindi entro fine giugno, ma i maggiori sospetti riguardano le proposte video della famiglia Radeon RX Vega oltre alle soluzioni Ryzen con architettura a 12 e 16 coreabbinate alle schede madri di nuova generazione con nuovi socket e chipset.

Per Vega difficile che AMD possa scegliere il Computex per un annuncio ufficiale con immediata commercializzazione: presumibilmente questa sede verrà utilizzata per mostrare le schede e magari anticipare alcuni dettagli sulle versioni di GPU al debutto nelle settimane successive. AMD stessa, del resto, aveva seguito questo approccio lo scorso anno con le GPU della famiglia Polaris, modelli Radeon RX 480 e Radeon RX 470, proprio alla conferenza stampa del Computex 2016.

Crediamo che questa sede sarà occasione per mostrare le proposte CPU Ryzen con architettura sino a 16 core, per sistemi desktop di fascia enthusiast, in virtù della vicinanza dei produttori di schede madri mentre è meno probabile che alla conferenza stampa vengano annunciate le CPU della famiglia Naplesdestinate ai sistemi server. Possibile che queste vengano in qualche modo menzionate ma per queste CPU, attese al debutto sempre entro la fine del secondo trimestre 2017, è più probabile che l'azienda possa organizzare un evento specifico con i partner produttori di sistemi server.

Computex è da sempre un evento molto importante per AMD. Ricordiamo come nel 2003 proprio questa sede, in quell'anno nel mese di Settembre visto il posticipo dalla data abituale legato ai problemi dell'epidemia SARS, l'azienda americana aveva presentato le proprie CPU Athlon 64 e Athlon FX che così grande successo hanno raccolto nel corso degli anni seguenti.