Schede madri Asus Z270: l'evento odierno in live streaming dalle ore 18.00

E' in programma per la giornata di quest'oggi l'evento di presentazione delle nuove schede madri Asus Z270 per processori Intel Core della famiglia Kaby Lake, che si terrà a Milano presso Videogames Party Home, in Viale Monte Nero 78. All'evento parteciperà la redazione di Hardware Upgrade e saranno presenti gli utenti che nei giorni scorsi hanno inviato la loro richiesta di partecipazione.

L'evento sarà occasione per vedere all'opera le nuove schede madri Asus con chipset Intel Z270, approfondire le novità implementate da Intel con i processori Core della famiglia Kaby Lake, assistere ad una sessione di overclocking con Roberto Sannino e a una dimostrazione di modding e assemblaggio con Daniel "Twister" Bolognesi.

L'evento sarà però accessibile anche in streaming, a partire dalle ore 18.00. Renderemo accessibile il video a questa pagina, ma per chi non riuscisse ad essere dei nostri sarà ovviamente possibile visualizzare la replica dell'evento in streaming direttamente da questa sera.

Nel corso dell'evento raccoglieremo in diretta domande e richieste di approfondimento, utilizzando i form online presenti su Youtube e su Facebook: il video verrà infatti reso disponibile in streaming live su entrambe le piattaforme social. A queste domande cercheremo di dare risposta direttamente durante l'evento, tempo permettendo, ma alle domande che non troveranno spazio questa sera verrà data risposta nei giorni seguenti con pubblicazione online quale approfondimento.