Up Core, il mini-PC da 69 euro con CPU Intel che sfida Raspberry Pi e supporta Windows 10

Raspberry Pi, l'iconica scheda logica con processori a basso costo e consumi energetici, ha adesso un nuovo rivale che si impone sul mercato con caratteristiche computazionali molto interessanti. Si chiama UP Core e le prime spedizioni verranno effettuate ad agosto. UP Core è un computer a singola scheda logica capace di eseguire i più diffusi sistemi operativi oggi in circolazione, offre prestazioni di molto superiori a quelle di Raspberry Pi e costa un po' di più: 69 dollari più accessori.

Il piccolo sistema integra un processore Intel Atom x7-Z8350 quad-core da 1,84 GHz, supportato da 1, 2 o 4 GB di RAM DDR3L e una GPU Intel HD400. Sono le caratteristiche tipiche di un sistema portatile a basso consumo, capaci di sfornare prestazioni di buon livello se abbinate ad una memoria ad alte prestazioni. Lato storage il piccolo sistema adotterà diverse configurazioni, da 16, 32 e 64 GB tutte su memoria eMMC. Integrati avremo Wi-Fi e BT 4.0.

Molto interessante anche la lista delle soluzioni per la connettività: nonostante le piccole dimensioni della scheda troveremo una porta USB 3.0, una porta HDMI, una porta eDP full-size, audio solo via HDMI, e la possibilità di collegare due ulteriori periferiche USB 2.0 tramite i pin header sulla scheda. Nel mercato dei sistemi a singola scheda UP Core si configura fra le soluzioni più costose e performanti, anche se nel test Octane 2 si posiziona in secondo posto.

In un sistema di questo tipo tuttavia le prestazioni non rappresentano sempre la caratteristica determinante nella scelta, e il tutto dipende naturalmente dalla destinazione d'uso. Sono spesso molto più importanti l'ecosistema e le soluzioni compatibili, con il team alla base di UP Core che promette che la piattaforma sta crescendo sul piano dell'interesse di terze parti. Il computer potrà essere usato nell'ambito della domotica, cartellonistica, IoT o robotica.

UP Core non è la prima soluzione a voler aggiungere un po' di performance alle soluzioni a singola scheda per piattaforme embedded. Lo scorso anno UDOO X86 si inseriva nel mercato, sempre tramite KickStarter, con CPU Intel Braswell e 8GB di RAM capaci di superare di dieci volte le prestazioni di Raspberry Pi 3, mantenendo la compatibilità con Arduino 101 e interessando più da vicino la community di amanti del DYI per le proprie soluzioni integrate ad alte prestazioni.

Maggiori informazioni su UP Core possono essere trovate a questo indirizzo, sulla pagina ufficiale di KickStarter.