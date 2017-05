Corsair presenta Carbide SPEC-04, nuovo case middle tower

Corsair ha annunciato una nuova gamma di chassis mid tower, indicati con il nome di Carbide SPEC-04. Compatibile con schede madri dal form factor Mini-ITX sino a quello M-ATX di più elevate dimensioni, questo case è caratterizzato nella parte frontale per un pannello con varie protuberanze dal design geometrico che permettono di meglio ospitare le ventole lasciando così maggiore spazio per i componenti interni del sistema.

Il raffreddamento interno è assicurato da una ventola da 120 millimetri di diametro integrata con LED, che viene montata di serie nello chassis. Non manca la possibilità di installare sino a 5 ventole in totale: 2 da 120 oppure 140 millimetri nel frontale, due da 120 millimetri nella parte superiore e una sempre da 120 millimetri nella parte posteriore. Sono presenti filtri per la polvere preinstallati per le ventole frontali e per la ventola dell'alimentatore.

La particolare forma del pannello anteriore ha permesso di montare lateralmente pulsante di accensione e vari connettori USB, oltre ai tradizionali jack per la parte audio che vengono tipicamente resi accessibili nei case. Lo sportello laterale prevede una finestra in plexiglass con la quale rendere visibili i componenti interni: possono venir installati sino a 3 hard disk da 2,5 pollici e 2 unità da 2,5 pollici, oltre a schede video sino a 370 millimetri di lunghezza. L'alimentatore può avere lunghezza massima di 225 millimetri mentre per il dissipatore di calore l'ingombro in altezza può raggiungere i 150 millimetri.

Corsair propone questo case in 3 differenti finiture cromatiche: nero e giallo, nero e rosso o bianco e grigio. Di seguito le specifiche tecniche dettagliate riportate dall'azienda:

Pannello laterale con apertura in plexiglass; design del pannello frontale di tipo asimmetrico.

Spazio interno per un massimo di 5 ventole da 120 millimetri; una ventola da 120 millimetri preinstallata.

Pannello di I/O montato lateralmente.

Spazio interno per routing dei cavi dietro la placca di montaggio della scheda madre.

Filtri rimuovibili anti polvere.

Porte di I/O: porta USB 3.0 e USB 2.0, connettori jack per microfono e cuffie; pulsanti per accensione e reset.

Slot di espansione: 7.

Lunghezza massima dell'alimentatore: 225mm

Altezza massima del dissipatore della CPU: 150mm

Lunghezza massima della scheda video: 370mm

Slot per hard disk-SSD: 3.5” – tre, 2.5” - due

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 492 x 201 x 433mm

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'azienda, a questo indirizzo.