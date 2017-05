Windows 10 S è un approccio corretto, parola di Google

Una delle principali caratteristiche alla base del sistema operativo Windows 10 S, che l'azienda americana ha introdotto ufficialmente la scorsa settimana presentando le soluzioni Surface Laptop, è quella di poter eseguire unicamente applicazioni che siano state scaricate dall'App store Microsoft.

Questo approccio è decisamente positivo nell'ottica di Google, stando alle dichiarazioni fatte a Business Insider da Prabhakar Raghavan, Vice Presidente della G Suite, che trova in Windows 10 S e nella scelta di Microsoft una conferma delle decisioni portate avanti dalla stessa Google con i propri dispositivi per il mondo educational:

I'm happy to see a validation of the approach we've taken. What educational institutions have demanded is simplicity. It's a real test tube for all of us, whether it's Microsoft or any of us, right.

[...], these kids are really forerunners, the vanguards of human evolution, in some sense, and so it's great to see that some of the approaches we've taken, but I think the world is going to keep evolving and it's a scramble for us to keep up with what people are going to do.