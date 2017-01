Windows 10 è adesso più usato di Windows 7 negli USA

Stando ai dati raccolti da Statcounter nel mese di dicembre Windows 10 ha superato il sistema operativo più popolare di Microsoft, Windows 7, negli USA. I dati sono relativi all'uso del sistema operativo, ambito in cui Windows 10 occupa adesso la prima posizione, ma non relativi alle quote di mercato dove primeggia ancora Windows 7.

Le variazioni su base mensile sono piuttosto limitate, tuttavia Windows 10 è cresciuto al 26,9% (dal 26,3%), mentre Windows 7 mostra un lieve declino e arriva al 26,6% (dal 26,7%).

L'aumento dell'uso della versione più recente è dovuto principalmente all'introduzione di nuovi sistemi a basso costo con Windows 10 già installato, e la nuova versione del sistema operativo, Windows 10 Creators Update, potrebbe incrementarne ulteriormente le vendite e l'adozione. Tuttavia in termini di quote di mercato globali l'ultima release di Redmond si posiziona ancora molto dietro rispetto al sempreverde Windows 7, come dimostrano i dati di NetMarketShare.

Windows 7 ha ancora oggi il 48,34% delle quote di mercato globali nella categoria dei sistemi operativi desktop, laddove Windows 10 si ferma solamente al 24,36%. Dopo una rapida crescita iniziale dovuta all'aggressiva campagna di marketing adottata da Microsoft, Windows 10 non è riuscito a colmare rapidamente il gap che lo separava, e lo separa tuttora, da Windows 7, sistema operativo ancora oggi valido e supportato dal colosso americano.

Entrambi occupano quasi i 3/4 dell'intero settore, e l'unico sistema operativo che attualmente riesce a competere nei volumi di adozione è Windows XP, con il 9,07% delle quote di mercato. Tornando ai dati di StatCounter, il sorpasso di Windows 10 su Windows 7 nell'uso del sistema operativo è stato osservato anche in altri paesi, anche in maniera più evidente: nel Regno Unito ad esempio l'ultima versione arriva al 31,02%, mentre Windows 7 si è fermato al 21,49% a dicembre.

E in Italia? Da noi il sorpasso è imminente: gli ultimi dati vedono Windows 7 ancora al 29,77%, tallonato da molto vicino da Windows 10 con il 29,68%. Molto distante Apple, con OS X, che si ferma al 14,24%.