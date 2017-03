Windows 10 Creators Update già disponibile al download: ecco come scaricarlo in anticipo

Se non vedete l'ora di provare Windows 10 Creators Update in anticipo è arrivato il vostro giorno fortunato, dal momento che è stato scoperto un metodo per scaricare quella che ha tutta l'aria di essere la Release Candidate, ovvero la build 15063 che sarà rilasciata in versione finale nel prossimo mese di aprile. Non è escluso che ci siano bug, instabilità e problemi di sicurezza visto che Microsoft potrebbe pubblicare alcuni aggiornamenti cumulativi per correggere le ultime imperfezioni nel codice prima del rilascio finale. Ma la build 15063 potrebbe comunque essere la stessa identica versione che tutti gli utenti scaricheranno a partire dal prossimo mese di aprile.

Sottolineiamo che non c'è alcuna conferma ufficiale e la build 15063 potrebbe non essere quella finale, ma gli indizi che dicono il contrario sono parecchi. Il sito Neowin ha avvistato i file ISO di Windows 10 build 15063 sui server Microsoft in seguito al rilascio della versione nei canali lento e veloce del sistema operativo. In quella che non può essere una coincidenza (o comunque è molto improbabile che lo sia) ad oggi questa stessa build è l'ultima disponibile su tutti i canali per PC, sul canale veloce di Windows Mobile, sugli SDK e il Mobile Emulator. Se non bastasse, Microsoft ha rilasciato si Xbox One la prima preview della v. 1704, che utilizza la build 15063.

Non vi bastano queste prove? Ve ne diamo un'altra: il leaker Walking Cat su Twitter ha pubblicato l'eseguibile di una versione di test di Windows 10 Update Assistant che suggerisce il download della build 15063 come ultima versione ufficiale del SO. Intrecciando tutte le informazioni è facile dedurre che Windows 10 build 15063 potrebbe essere la tanto attesa RTM del nuovo Creators Update, come del resto apparentemente dichiarato a TheVerge da una fonte rimasta anonima ma probabilmente interna alla società di Redmond. Insomma, se volete installare Windows 10 Creators Update build 15063 dovete partire da questi semplici passi.

O scaricare le ISO disponibili sui server Microsoft in lingua inglese:

O installare la versione di test di Assistente aggiornamento Windows 10: